Конец эпохи: бесплатное порно под угрозой исчезновения

Специалисты уверены, что из-за отмены сетевой нейтральности в США крупнейшие интернет-провайдеры в первую очередь ограничат скоростной доступ к порносайтам. Вполне вероятно, что они потребуют дополнительную плату за то, чтобы посетители ресурсов смогли загружать видеоролики на привычной для них скорости, а это повлечет за собой введение платы за просмотр порно. Об этом сообщает Indy100.

«Отмена сетевой нейтральности – первый шаг к воцарению консервативного режима в США и во всем мире, – сообщил представитель xHamser Алекс Хокинс. – И это коснется не только порнографии, но и представлений о сексуальности».



Хокинс также добавил, что ограничения могут коснуться желающих загрузить любительские ролики, что существенно ограничит контент на многих сайтах.

Напомню, 14 декабря Федеральная комиссия по связям США проголосовала за отмену сетевой нейтральности. Принцип «net neutrality» предполагал, что интернет-провайдеры не предоставляют привилегии отдельным сайтам или брендам. После отмены закона владельцы телекоммуникационных сетей, такие как AT&T, Comcast и Verizon, могут ввести дополнительную плату для администраторов сайта взамен быстрого доступа к ним.

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