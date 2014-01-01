Кончита Вурст решила покончить с собой

Только не хватайтесь за сердце! Все гораздо прозаичней. Музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончиты Вурст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы. Передает ntv.ru.

В одном из интервью Нойвирт признался, что делает первые шаги, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа — например, певец начал все чаще одеваться как мужчина.

Нойвирт заявил, что его истинное эго взбунтовалось против той женщины, которая принесла ему победу на Евровидении в 2014 году в Копенгагене.

«С этой женщиной, с которой победил на Евровидении, я всего достиг. От неё мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее», - поделился Том.

Страшно даже подумать какую новую персону создаст артист, учитывая, что до этого была бородатая женщина.





Фото: youtube.com



