ТЕЛЕКРИТИКА

Кончита Вурст решила покончить с собой

Музыкант Том Нойвирт хочет создать новый сценический образ

Дуся

Только не хватайтесь за сердце! Все гораздо прозаичней. Музыкант Том Нойвирт, более известный под именем Кончиты Вурст, заявил, что собирается раз и навсегда покончить с образом бородатой певицы. Передает ntv.ru.

В одном из интервью Нойвирт признался, что делает первые шаги, чтобы избавиться от надоевшего эпатажного образа — например, певец начал все чаще одеваться как мужчина.

Нойвирт заявил, что его истинное эго взбунтовалось против той женщины, которая принесла ему победу на Евровидении в 2014 году в Копенгагене.

«С этой женщиной, с которой победил на Евровидении, я всего достиг. От неё мне больше ничего не нужно. Я думаю над созданием новой персоны, поэтому Кончиту я должен убить. Я в поисках того занятия, в котором я буду действительно хорош. Именно поэтому Том и взбунтовался против нее», - поделился Том.

Страшно даже подумать какую новую персону создаст артист, учитывая, что до этого была бородатая женщина.


Фото: youtube.com




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