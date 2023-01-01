Кому достанутся последние два места в финале нацотбора Евровидения

Друзья, мы с вами пережили два полуфинала национального отбора на Евровидение от Украины. Впереди — еще один полуфинал и финал. Как вы помните, я предлагала вам «пованговать» насчет того, кто в итоге будет сражаться за право представлять нашу страну на европейском конкурсе. Но что-то с первыми двумя эфирами у нас с вами не заладилось — мы так и не угадали, чем они закончатся. Но давайте попробуем еще раз?

В общем, последний шанс у нас с вами оправдать звание почетных зрителей «Битвы экстрасенсов». Не подведите: