Компетентно: арт-директора топовых телеканалов – о логотипе Евровидения-2017

Тема логотипа конкурса Евровидение-2017 стала одной из самых обсуждаемых за последние десять дней. Вот мы и решили узнать, что же думают об этом творении профессионалы: арт-директора телеканалов СТБ, «1+1», «Интера» и «Нового канала».

Насчет логотипа Евровидения-2017, наверное, не высказался разве что ленивый. Соцсети бурлят… Одни ожесточенно ругают детище креативного агентства Banda Agency и дизайн-студии Republique, рисуя на него фотожабы (сравнивают с косой Юлии Тимошенко, с колбасой, с круассаном), другие, наоборот, неистово его хвалят. Безусловно, столь полярные реакции уже сами по себе говорят о том, что логотип неординарен. Интересно, а что думают о нем профессионалы? Я отправилась выяснять этот вопрос к арт-директорам известных украинских телеканалов, которые рассказали немало любопытных вещей, а также поделились своими личными работами.

Алексей Репик

арт-директор телеканала «1+1»

Алексей получил премию «Телетриумф-2016» в номинации «Телевизионный дизайн (ID) канала» за спецпроект «25 Незалежних років» Фото: пресс-служба канала «1+1»

Мне нравится концепция и основная идея. И импонирует то, как работают с нашими традициями и преподносят их в современном ключе. Цветовые решения логотипа вполне понятны. То, что черный цвет изменен в сторону темно-синего — правильное решение, которое положительно отразится при работе с видео. С черным сложнее работать. В синий, например, можно добавить больше оттенков, градаций, свечения. Кстати, в айдентике Евровидения часто используются синие оттенки — в этом есть преемственность. В то же время сама форма и текстура логотипа не очень оригинальны. Но в наше время все имеет свой референс. Интересно, как будет реализован моушн-дизайн, и как парни покажут айдентику разных стран. Сильно дробный паттерн (узор) может сыграть не на руку в этом. Но сам концепт удачный и позволяет решить эти задачи.

А вот и шоурил самого Алексея Репика:

Александр Антонов

арт-директор «Нового канала»

Александр Антонов был не раз признан лучшим в своем деле Фото - пресс-служба Нового канала

Увидев первый раз новый брендинг Евровидения, я не был впечатлен по нескольким причинам. Первая: я уже видел несколько работ ооочень похожих на эту. Вторая: в бренд-видео, которое ребята из Banda Agency предоставили на всеобщее обозрение, была довольно слабая анимация. И эти два момента меня немного смутили. Но потом, через несколько дней, я опять наткнулся на этот шоурил и поменял свою точку зрения. Потому что осознал одну вещь: то, что ребята выложили, — не финальный вариант их работы. Что вся графика будет тщательно дорабатываться, и анимация станет намного качественней. По крайней мере, я на это надеюсь, иначе пусть обращаются к нам! (Смеется)

Шоурилы Александра Антонова:

Мне нравится стиль! Свежий, яркий, лаконичный и, главное, понятный. Я очень рад, что не прошла та «жовто-блакитна» шароварщина, которую у нас в стране так любят. Данная же стилистика — по-настоящему европейская, и это огромный шаг вперед. Сама идея, сам образ бусинок очень понятен. Каждая бусинка, индивидуальная, она уникальна и неповторима, как и каждый из нас. Все мы разные, но раз в год в одной из европейских столиц мы собираемся ради одного конкурса. Образ бус, образ оберега создает ощущение историчности и при этом современности. Мне также по душе цветовая гамма — яркие, акцентные пятна на темном фоне создают нужную незабываемую атмосферу. Ребята из «Банды», молодцы!

Александр Сербин

руководитель отдела дизайна телеканала СТБ

Сербин получил «Телетриумф-2016», собственно за «Телетриумф» ((телеверсия церемонии награждения премией «Телетриумф 2014-2015»). И эту же премию в 2015-м за «Лучший дизайн телевизионной программы „Х-фактор-6“» Фото - Facebook Александра Сербина

Дизайн логотипа Евровидения приятный и не вызывает отторжения. Очень хорошая идея использовать традиционное украшение как символ, как национальную идентичность. В нем удачное сочетание цветов, без «шароварщины», а там, где присутствует белый цвет, лого смотрится еще лучше. В то же время не покидает ощущение недосказанности — глаза и воображение требуют большего. Я считаю, для Украины это лаконичное, но смелое решение.

А вот и работы самого руководителя отдела дизайна СТБ:

Алексей Пасичник

промодиректор телеканала «Интер»

На счету Алексея более 100 наград международных и локальных фестивалей Фото: пресс-служба телеканала «Интер»

У графического стиля события такого масштаба, как Евровидение, должен быть ряд четких характеристик — яркость, национальный колорит, современность, способность трансформироваться и работать в самых разных медиаканалах. Все вышеперечисленное абсолютно очевидно присутствует в стиле украинского Евровидения 2017. Это не просто логотип — это целая система дизайна, которая остается узнаваемой и интересной во всех своих проявлениях. Это работа мирового уровня, которая лично у меня вызывает чувство радости и гордости.

А вот что создает сам Алексей Пасичник: