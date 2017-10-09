ТЕЛЕКРИТИКА

Компания Nivea оказалась в центре расистского скандала

Косметический бренд выпустил неоднозначный рекламный ролик

Дуся

Рекламу, в которой чернокожая модель использует увлажняющий лосьон для тела Nivea и отмечает, что средство делает ее кожу «заметно более светлой», назвали расистской.

Об этом сообщает издание The Independent.

Зрители требуют от бренда снять с эфира рекламу нового продукта, которая транслируется в нескольких африканских странах.

В видеоверсии, созданной специально для показа в Нигерии, Гане, Камеруне и Сенегале, снялась одна из победительниц конкурса «Мисс Нигерия» и лицо Nivea на территории Африканского континента Омовунми Акиннифеси (Omowunmi Akinnifesi). В ролике звучит закадровый голос модели, признающейся в том, что увлажняющий лосьон Natural Fairness осветляет ее кожу и заставляет ее чувствовать себя моложе. Кожа девушки действительно становится светлее в конце видео.

Разгневанные пользователи Twitter требуют блокировки ролика с помощью хештега #PULLITDOWN.

При этом некоторые пользователи с африканскими корнями заявили, что рекламная кампания Nivea лишь реагирует на потребительский запрос, ведь многие женщины в Африке и Азии буквально одержимы тем, чтобы осветлить свою кожу, и регулярно пользуются такими средствами.

Комментариев со стороны Nivea пока не поступало.

Дуся

Косметическую компанию обвинили в расизме после рекламы геля для душа

Напомню, в начале октября другой косметический бренд – Dove – также обвинили в расизме. Причиной стала реклама геля для душа, который превращает темнокожих девушек в светлокожих, стоит им лишь раздеться. Представители марки оперативно извинились перед зрителями.

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