Компания Nivea оказалась в центре расистского скандала

Рекламу, в которой чернокожая модель использует увлажняющий лосьон для тела Nivea и отмечает, что средство делает ее кожу «заметно более светлой», назвали расистской.
Об этом сообщает издание The Independent.
Зрители требуют от бренда снять с эфира рекламу нового продукта, которая транслируется в нескольких африканских странах.
This is why black businesses need to rise up and cater for our needs. Nivea can’t get away with pushing this skin lightening agenda across Africa. Appalling. pic.twitter.com/8uR7XHNgVa— William Adoasi (@WilliamAdoasi) 18 октября 2017 г.
В видеоверсии, созданной специально для показа в Нигерии, Гане, Камеруне и Сенегале, снялась одна из победительниц конкурса «Мисс Нигерия» и лицо Nivea на территории Африканского континента Омовунми Акиннифеси (Omowunmi Akinnifesi). В ролике звучит закадровый голос модели, признающейся в том, что увлажняющий лосьон Natural Fairness осветляет ее кожу и заставляет ее чувствовать себя моложе. Кожа девушки действительно становится светлее в конце видео.
Разгневанные пользователи Twitter требуют блокировки ролика с помощью хештега #PULLITDOWN.
При этом некоторые пользователи с африканскими корнями заявили, что рекламная кампания Nivea лишь реагирует на потребительский запрос, ведь многие женщины в Африке и Азии буквально одержимы тем, чтобы осветлить свою кожу, и регулярно пользуются такими средствами.
Комментариев со стороны Nivea пока не поступало.
Напомню, в начале октября другой косметический бренд – Dove – также обвинили в расизме. Причиной стала реклама геля для душа, который превращает темнокожих девушек в светлокожих, стоит им лишь раздеться. Представители марки оперативно извинились перед зрителями.