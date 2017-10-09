Компания Nivea оказалась в центре расистского скандала

В видеоверсии, созданной специально для показа в Нигерии, Гане, Камеруне и Сенегале, снялась одна из победительниц конкурса «Мисс Нигерия» и лицо Nivea на территории Африканского континента Омовунми Акиннифеси (Omowunmi Akinnifesi). В ролике звучит закадровый голос модели, признающейся в том, что увлажняющий лосьон Natural Fairness осветляет ее кожу и заставляет ее чувствовать себя моложе. Кожа девушки действительно становится светлее в конце видео.

Разгневанные пользователи Twitter требуют блокировки ролика с помощью хештега #PULLITDOWN.

При этом некоторые пользователи с африканскими корнями заявили, что рекламная кампания Nivea лишь реагирует на потребительский запрос, ведь многие женщины в Африке и Азии буквально одержимы тем, чтобы осветлить свою кожу, и регулярно пользуются такими средствами.

Комментариев со стороны Nivea пока не поступало.