Компания Netflix разорвала отношения с Кевином Спейси

Сериал «Карточный домик» продолжится без Кевина Спейси. Компания Netflix официально объявила о том, что разрывает все отношения со Спейси из-за многочисленных обвинений актера в сексуальных домогательствах.

При этом в компании отметили, что продолжают сотрудничество с киностудией Media Rights Capital, которая занимается производством «Карточного домика», чтобы решить дальнейшую судьбу сериала. Кроме того, фильм «Гор», где Спейси исполнил роль американского писателя Гора Видала и был продюсером, Netflix решила не выпускать.

По словам медиакорреспондента CNN Хлое Мелас, многие люди, которые работали над шоу «Карточный домик», говорят, что Кевин Спейси в качестве своих жертв выбирал молодых мальчиков в возрасте примерно 20 лет – помощников режиссера, массовку, обслуживающий персонал. Часто Спейси вступал с ними в физический контакт без их согласия: массировал их плечи, трогал за живот.