ТЕЛЕКРИТИКА

Компания Huawei высмеяла Apple в коротких видеороликах

Дуся

Представители из разных стран одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei выпустили несколько роликов, рекламирующих мобильные телефоны этого бренда.

На своей главной страничке в Facebook компания опубликовала видео под названием «Take the next step» («Сделай следующий шаг»), в котором яблоко полностью съедается.

В ролике от британского подразделения Huawei яблоко темнеет и высыхает из-за недостаточной мощности батареи.
В Huawei Singapore высмеяли новую функцию iPhone – Face ID.
Ранее стало известно о том, что Huawei обошел Apple по глобальным продажам смартфонов. Теперь китайский производитель решил показать свое превосходство на медиаполе.

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