Компания Huawei высмеяла Apple в коротких видеороликах

Представители из разных стран одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei выпустили несколько роликов, рекламирующих мобильные телефоны этого бренда.

На своей главной страничке в Facebook компания опубликовала видео под названием «Take the next step» («Сделай следующий шаг»), в котором яблоко полностью съедается.