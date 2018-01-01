Компания Huawei высмеяла Apple в коротких видеороликах

Представители из разных стран одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций Huawei выпустили несколько роликов, рекламирующих мобильные телефоны этого бренда.
На своей главной страничке в Facebook компания опубликовала видео под названием «Take the next step» («Сделай следующий шаг»), в котором яблоко полностью съедается.
В ролике от британского подразделения Huawei яблоко темнеет и высыхает из-за недостаточной мощности батареи.
В Huawei Singapore высмеяли новую функцию iPhone – Face ID.
Ранее стало известно о том, что Huawei обошел Apple по глобальным продажам смартфонов. Теперь китайский производитель решил показать свое превосходство на медиаполе.