Комментарии из «Одноклассников» превратили в предсказания для печенья

Пользователь Twitter под ником @Sivak_Dima поделился идеей приготовления оригинального печенья с предсказаниями, которую позаимствовал у своей подруги. Вместо фраз с пророчествами девушка распечатала комментарии пользователей соцсети «Одноклассники».
Моя подруга делала печенье с предсказаниями, но вместо предсказаний там комменты из Одноклассников pic.twitter.com/IzTWdfmplA— спіді гонзалез (@Sivak_Dima) October 2, 2017
Твит быстро стал вирусным и набрал более 800 ретвитов, а количество «лайков» перевалило за 3000.
Некоторые фразы стали уже давно популярными среди пользователей: «Это. Не. Можыд. Быт»; «Это на много лучше, чем за компом деградировать!!!!» или «Госпари можи мой».
В комментариях многие отметили, что идея крайне удачная, а кто-то считает, что предсказания больше похожи на проклятия.