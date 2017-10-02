ТЕЛЕКРИТИКА

Комментарии из «Одноклассников» превратили в предсказания для печенья

Дуся
Пользователь Twitter под ником @Sivak_Dima поделился идеей приготовления оригинального печенья с предсказаниями, которую позаимствовал у своей подруги. Вместо фраз с пророчествами девушка распечатала комментарии пользователей соцсети «Одноклассники».

Твит быстро стал вирусным и набрал более 800 ретвитов, а количество «лайков» перевалило за 3000.

Некоторые фразы стали уже давно популярными среди пользователей: «Это. Не. Можыд. Быт»; «Это на много лучше, чем за компом деградировать!!!!» или «Госпари можи мой».

В комментариях многие отметили, что идея крайне удачная, а кто-то считает, что предсказания больше похожи на проклятия.

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