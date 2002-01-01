Комика Луи Си Кея обвинили в мастурбации перед женщинами

Новые обвинения в сексуальных домогательствах не заставили себя долго ждать. На этот раз под прицелом оказался американский комик Луи Си Кей.

Как сообщает издание The New York Times, две артистки, Дэна Мин Гудман и Джулия Ли Волов, заявили, что в 2002 году Си Кей пригласил их в свой номер отеля. Во время беседы он якобы спросил, может ли показать им пенис, после чего полностью разделся и стал мастурбировать.

Комик Эбби Шакнер обвинила артиста в том, что он удовлетворял себя во время телефонного разговора с ней в 2003 году. Как отмечается, Кей онанировал при двух коллегах и в тот момент, когда говорил по телефону с коллегой. Актриса Ребекка Корри рассказала, что Си Кей попросил разрешения помастурбировать перед ней в 2006-м. По ее словам, она отказала.

Пятая женщина не стала раскрывать свое имя. Она обвинила актера в том, что тот постоянно предлагал ей посмотреть, как он удовлетворяет себя, когда они работали над «Шоу Криса Рока» в конце 1990-х.

Представитель Луи Си Кея заявил, что актер отказывается комментировать обвинения.

Пользователи Twitter не смогли пройти мимо новости и принялись всячески шутить.