Комик снял пародию на YouTube-канал о выживании в дикой природе

Комментаторы отметили, что автор ролика выглядит комично, но на самом деле именно так будут выглядеть многие люди, оставшись один на один с дикой природой.

С 2015 года на канал Primitive Technology подписались более шести миллионов человек. Его автор не раскрывает своё имя, но рассказывает, что снимает видео в австралийском штате Квинсленд. Герой без слов показывает, как сделать себе в лесу инструменты и построить хижину, кирпичную печь из грязи или смастерить оружие. Создатель канала сообщает, что это всего лишь хобби, он не живёт в лесу, а выбирается туда исключительно ради роликов. Изготавливать инструменты он научился по книгам, интернет-урокам и «постоянным ошибкам».