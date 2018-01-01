Комедиантки всей страны, соединяйтесь – это «Женский Квартал»

«У нас есть для вас спецзадание», – бархатным голосом шепчет с экрана Владимир Зеленский. «И какое же?» – отвечает ему Елена Кравец. – «Мы создаем "Женский Квартал" и нам нужны лучшие». О том, что на экранах уже вскоре появится женская версия «Квартала 95», я знала еще весной. На этой неделе за бокалом шампанского в одном из шоурумов столицы мне удалось наконец-то узнать все подробности нашумевшего проекта.

Новое юмористическое шоу от телеканала «1+1», которое уже совсем скоро заявит о себе, в медиакругах в шутку прозвали «14 подруг "Квартала"». И не зря. Девушек в новом «Квартале» и вправду пока 14. Среди них есть уже известные зрителям персоны, такие как вокалистка «Голосу країни» Вера Кекелия, актриса сериала «Слуга народа» Ольга Жуковцова, звезды «Лиги смеха» – Ирина Сопонару, Татьяна Песик, Анастасия Оруджова и другие. Среди комедианток были замечены и новые для телеэкранов лица, например, Анастасия Евтушенко – актриса Молодого театра.

К вашему вниманию: полный состав новосозданного «Женского Квартала» Фото: «1+1»

Формат проекта предусматривает не только юмористические сценки, но и вокальные номера, а также хореографические зарисовки.

Но этой информации о таком глобальном и, пожалуй, перспективном проекте мне было мало. Поэтому в перерывах между тем, как фотографы ловили девушек на розовых простынях, я пообщалась с редактором проекта и известным нам комедиантом Валерием Жидковым. В первую очередь меня интересовало, почему в состав редакторской группы «Женского Квартала» входят мужчины, чем проект «Женский Квартал» будет отличаться от «Comedy woman» и о чем же будут шутить в «Квартале» по-женски? Валерий Жидков разложил для меня все по полочкам.

День, когда придумали «Женский Квартал»

Валерий Жидков Фото: «1+1»

Мне кажется, идея «Женского Квартала» витала в воздухе всегда. (Смеется.) Мы хотели придумать новый юмористический проект, и в ходе обсуждения в редакторской группе родилась идея создания женского шоу. После нескольких часов обсуждений я выдал: «Зачем мучиться, если можно создать «Женский Квартал». А вот само создание проекта было достаточно техническим.

Первое выступление «Женского Квартала» в Турции весной этого года. Фото: «1+1»

О женском кастинге

Участницы на презентации «Женского Квартала» для журналистов Фото: «1+1»

Первоначально у нас не было никакой конкретной цифры, сколько девушек должно быть в проекте. Мы поэтому и решили, что просмотрим всех и выберем лучших. Тут стоит понимать немного глубже формат, ведь в чисто женском проекте есть очень много нюансов. К примеру, мы точно знали, что не хотим, чтобы наше шоу было похоже на что-то вульгарное, легкомысленное или пошлое. Но при этом нам не хотелось делать из девочек роботов или кукол, которые выполняют команды. Наша основная задача на кастинге была – создать такой коллектив, чтобы он сам работал над своими образами, шутками и был самостоятельным. Мы искали личностей.

Проект вместе с Валерием Жидковым нам представил автор и актер Александр Пикалов Фото: «1+1»

Всего в кастинге принимало участие около 60 человек. Это был достаточно кропотливый процесс. Да, стоит добавить, что это был не открытый кастинг, мы приглашали девушек, которые уже имели какой-то сценический опыт.

О смешном

Самое интересное, что я запомнил с кастинга – это история, связанная с Настей Евтушенко. Нам ее посоветовал актер Станислав Боклан. Он тогда сказал, что она работает с ним вместе в театре и что она ну очень смешная. Пришла, значит, к нам Настя – такая скромная девушка, скованная. Мы переглянулись с коллегами, но дали ей сценку, чтобы она разыграла ее.

В анкете Анастасии Евтушенко указано, что в тесных кругах ее называет «Тушенкой», а в еще теснее – «Евтушок» Фото: социальные сети

И тут в секунду перед нами оказался совершенно другой человек. Мы были в шоке! И нет, чтобы сыграть тот скетч, который у нее был на бумажке, они с Олей Жуковцовой вдвоем переписали его за пару минут, добавили своих шуток. Мы тогда так хохотали, что всем было понятно, Настя – это однозначное попадание.

О творческом процессе

Вера Кекелия, Марта Адамчук, Лали Эргемлидзе и Элина Мбани будут возглавлять вокальный квартет в рамках «Женского Квартала». Фото: «1+1»

Не подумайте, несмотря на то, что я редактор, шутки для «Женского Квартала» придумываю не я один! У нас есть большая авторская группа, в которой работаем мы все вместе, и с девочками в том числе. В процессе брейншторма рождается много идей и мыслей, очень много. И моя задача – из этого всего выбрать самое лучшее. Некоторые правки в сценарий мы вносим уже после репетиций, несколько нюансов мы учли после нашей первой презентации «Женского Квартала» в Турции.

Выступление вокального квартета в Турции Фото: «1+1»

Сейчас сложно говорить о работе над ошибками, так как мы еще достаточно плохо знаем потенциал девушек. Однозначно, для нас всех это эксперимент. И тут стоит понимать, что некоторые девушки еще стесняются, некоторые не до конца вживаются в роль. Но это все вопрос времени. Главное – то, что нам удалось собрать эту прекрасную 14-тку комедианток.

О составе

Пока девушек в «Квартале» 14. Но, я уверен, эта цифра меняющаяся. Вот, к примеру, на второй эфир к нам вскоре присоединится еще одна девушка. И нас станет уже 15. Я бы хотел, чтобы этот проект собрал вокруг себя самых талантливых девушек в стране, а сколько их – дело второстепенное.

Чем «Женский Квартал» будет отличаться от Comedy Woman

Как минимум, у Comedy Woman нет такой ванны. На фото: Екатерина Никитина Фото: «1+1»

Самое главное отличие состоит в том, что Comedy Woman– студийный проект. Другими словами, его снимают только в павильонах, куда приходят зрители и смотрят шоу. «Женский Квартал» – это сценическое шоу, на которое надо покупать билеты. Соответственно, к нашему проекту будет совершенно другое отношение зрителя. Поэтому задача перед нашими девочками стоит достаточно непростая – достучаться до каждого зрителя и затронуть именно ту тему, которая будет интересна ему или ей в зале.

О чем не будут шутить в «Женском Квартале»

Куда же без фото а-ля «вот и мы» Фото: «1+1»

Я бы не хотел шутить о политике. По крайней мере так, как шутят об этом мужчины. Поэтому мы за основу брали то, что, по нашему мнению, волнует женщин в первую очередь. Конечно, если в стране когда-то женщина станет президентом – про это будет грех не пошутить!

О мужской и женской психологии

Валерий Жидков Фото: «1+1»

Наши шутки – это будет исключительно тонкий женский взгляд на все происходящее. Я, честно говоря, живя в окружении женщин, понимаю, что главное отличие женщин и мужчин в том, что женщины несмотря на все умеют прощать, а мужчины могут схватиться за какую-то мелочь и устроить скандал на пустом месте. Женщины куда более по-философски подходят к любому жизненному вопросу. Я очень ценю эту женскую особенность и поэтому мне неимоверно нравится работать в этом проекте.

Сладкие женские десерты Фото: «1+1»