Комаров с Дорофеевой собрали рекордную сумму на операцию

В итоге, Стас вчера улетел в Турцию. Сейчас мальчик уже в клинике под наблюдением хирургов, готовящих его к операции. По словам Димы, Стас в хорошем настроении, и ждет от него подарков из экспедиции. Правда, это будет не раньше лета: Комаров занят работой над новым сезоном экстрим-шоу «Мир наизнанку», который он снимает в «диких азиатских странах, в другом климатическом поясе» (где именно, Дмитрий пока держит в секрете).

Ну а сумма, лежащая сейчас на счету мальчика, — больше $120 тыс. (10 из них — от айтишника). Операция стоит $110 тыс., поэтому остаются запасные деньги.