Комаров с Дорофеевой собрали рекордную сумму на операцию

За последние три дня телеведущему Дмитрию Комарову и солистке группы «Время и Стекло» удалось собрать на операцию четырехлетнего Стаса, страдающего редкой формой опухоли ствола головного мозга, больше $120 тысяч (примерно три миллиона 260 тысяч гривен). Как рассказал Комаров, это рекордная сумма за такой короткий срок.
– Такого еще не было за те несколько лет, что я помогаю тяжелобольным детям, – говорит Дмитрий. – И от того, соберем ли мы эти деньги за три дня, впервые напрямую зависела жизнь ребенка. В пятницу, когда я уже улетел в экспедицию (мы с Комаровым общались по телефону, сейчас он находится в другом часовом поясе. – Авт.), мне позвонили и неожиданно сказали, что мальчику осталось две недели. Спасти его могла операция, за которую брались только микрохирурги в Турции. Я не особо верил, что мы успеем собрать $110 тысяч за столь короткое время. Но мы с Надей (мы уже писали, о том, что солистка группы «Время и Стекло» помогает Комарову собирать деньги на спасение детей. – Авт.) решили попробовать. Когда мы разместили посты и пошел сбор денег, то просто офигели!
По словам Димы, карточка, на которую бросали деньги, буквально «взорвалась». Поступали десятки тысяч транзакций, в основном — от доллара до десяти. Но нашлись двое, кто смог сделать больше: айтишник, перечисливший $10 тыс. (Комаров писал об этом в своих постах) и жена депутата, купившая Стасу билет на самолет в Турцию (об этом Дима рассказал мне по секрету).
В итоге, Стас вчера улетел в Турцию. Сейчас мальчик уже в клинике под наблюдением хирургов, готовящих его к операции. По словам Димы, Стас в хорошем настроении, и ждет от него подарков из экспедиции. Правда, это будет не раньше лета: Комаров занят работой над новым сезоном экстрим-шоу «Мир наизнанку», который он снимает в «диких азиатских странах, в другом климатическом поясе» (где именно, Дмитрий пока держит в секрете).
Ну а сумма, лежащая сейчас на счету мальчика, — больше $120 тыс. (10 из них — от айтишника). Операция стоит $110 тыс., поэтому остаются запасные деньги.
— Сейчас мы их не будем забирать, пусть Стасу сделают операцию. Ведь могут понадобиться дополнительные расходы. Если же все будет согласно счету, сумма сверху пойдет на лечение других детей. Мы об этом уже договорились с мамой мальчика.
Напомним, что ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку» уже несколько лет помогает тяжелобольным детям. Не так давно Комаров запустил новую благотворительную акцию #чашкакофе (ее суть в том, что можно спасти жизнь ребенка, отказавшись от чего-то незначительного, к примеру, от чашки кофе). В марте к Дмитрию присоединилась Надя Дорофеева.