Комаров и Дорофеева собрали миллион на лечение ребенка

У Киры Ковалевой врожденный порок развития спинного мозга. Липома (то есть жировик) передавливает костный мозг, блокируя многие функции организма. В итоге девочка почти не чувствует одну ногу, также ей приходится круглосуточно находиться в памперсах. Если ей срочно не сделать операцию в Израиле (в нашей стране таких технологий нет), которая вместе с реабилитацией обойдется в 59 тысяч долларов (почти 1 миллион 600 тысяч гривен), Кира окажется в инвалидной коляске. Телеведущий Дмитрий Комаров, уже не впервые устраивает акции по сбору средств на операции тяжелобольным детям. И наконец он нашел в этом благородном деле союзницу среди знаменитостей – Надю Дорофееву из группы «Время и Стекло». Дима мне рассказал, что давно хотел, чтобы к его благотворительной акции #чашкакофе подключились публичные люди, у которых в соцсетях миллионы подписчиков. Дорофеева пока единственная из селебрити, кто заинтересовался этим и стал не просто делать перепосты, а активно включился в процесс сбора денег.