ТЕЛЕКРИТИКА

Комаров и Дорофеева собрали миллион на лечение ребенка

Солистка группы «Время и Стекло» и ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку» спасают жизнь девочки

Дуся

Дмитрий Комаров уже не впервые помогает больным детям. На этот раз к нему присоединилась Надя Дорофеева, которой за сутки удалось собрать почти сто тысяч гривен на операцию девятилетней Киры из Днепра.


У Киры Ковалевой врожденный порок развития спинного мозга. Липома (то есть жировик) передавливает костный мозг, блокируя многие функции организма. В итоге девочка почти не чувствует одну ногу, также ей приходится круглосуточно находиться в памперсах. Если ей срочно не сделать операцию в Израиле (в нашей стране таких технологий нет), которая вместе с реабилитацией обойдется в 59 тысяч долларов (почти 1 миллион 600 тысяч гривен), Кира окажется в инвалидной коляске. Телеведущий Дмитрий Комаров, уже не впервые устраивает акции по сбору средств на операции тяжелобольным детям. И наконец он нашел в этом благородном деле союзницу среди знаменитостей – Надю Дорофееву из группы «Время и Стекло». Дима мне рассказал, что давно хотел, чтобы к его благотворительной акции #чашкакофе подключились публичные люди, у которых в соцсетях миллионы подписчиков. Дорофеева пока единственная из селебрити, кто заинтересовался этим и стал не просто делать перепосты, а активно включился в процесс сбора денег.

– Недавно я был в Днепре и зашел в гости к Кире (я ее «веду» чуть больше двух недель), – говорит Комаров. – Прямо из их квартиры я провел у себя в Facebook «прямую трансляцию», в которой показал, как живет эта девочка. Вскоре на мероприятии я встретил Надю Дорофееву. Она сказала, что смотрела трансляцию, осталась под большим впечатлением и тоже хочет помогать детям. И начать именно со спасения Киры.

Девятилетняя Кира Ковалева – большая поклонница группы «Время и Стекло». Знакомство с Дорофеевой было для девочки сюрпризом, и сейчас она, по словам Комарова, находится на эмоциональном подъеме

Фото: Facebook Нади Дорофеевой

Через несколько дней Надя сделала девочке сюрприз, когда была в Днепре с концертом группы «Время и Стекло». Певица познакомилась с семьей Ковалевых (к тому же оказалась, что Надя – кумир Киры), а потом написала у себя в соцсетях: «Я подключаюсь к акции #чашкакофе Димы Комарова. Суть ее проста: отказаться от мелочи, без которой можно прожить (например, без чашки кофе), и за эти деньги спасти жизнь ребенка, собрав ему средства на операцию. Друзья, давайте вместе подключимся и поможем. Если каждый из нас сбросит по одному доллару – мы спасем жизнь Киры». Результат превзошел все ожидания!

– Представляешь, полчаса назад я звонил маме Киры, она подсчитала все деньги, поступившие на карточку, – Комаров говорил взволнованно, повысив голос. – И только за первые сутки после поста Нади на счет Киры поступило сто тысяч гривен! И сейчас средства продолжают поступать. До этого мне удалось собрать 900 тысяч гривен, кое-какие деньги собрали и сами родители. Сегодня у нас уже есть почти вся сумма!

Отправить Киру на операцию в Израиль надо не позже апреля. Собрать осталось немного: всего пару тысяч долларов (около 54 тысяч гривен). И вы можете помочь, перечислив деньги на счет девочки: карта юниора («Приватбанк») 5168 7559 3765 0519, Ковалева Кира Александровна. Или через PayPal:iput07@mail.ru.

– Чаще всего люди перечисляют немного – по 20-30 гривен, но таких переводов тысячи, – продолжает ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку». – Таким образом накапливаются десятки тысяч долларов и спасаются жизни детей.

С родителями детей, которые нуждаются в помощи, у Комарова уговор: если им на счет поступит больше денег, чем нужно, они перечисляют этот излишек на лечение другому ребенку. Кстати, сейчас Дмитрий продолжает помогать и  Диане Лихве  (у нее папиллома гортани). Он уже собрал на лечение больше 50 тысяч долларов и отправил девочку в Испанию, где ее успешно прооперировали. Сейчас Диана проходит реабилитацию, на которую Комаров продолжает сбор денег. Но это уже другая история.


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