Комаров и Дорофеева собрали миллион на лечение ребенка

Дмитрий Комаров уже не впервые помогает больным детям. На этот раз к нему присоединилась Надя Дорофеева, которой за сутки удалось собрать почти сто тысяч гривен на операцию девятилетней Киры из Днепра.
У Киры Ковалевой врожденный порок развития спинного мозга. Липома (то есть жировик) передавливает костный мозг, блокируя многие функции организма. В итоге девочка почти не чувствует одну ногу, также ей приходится круглосуточно находиться в памперсах. Если ей срочно не сделать операцию в Израиле (в нашей стране таких технологий нет), которая вместе с реабилитацией обойдется в 59 тысяч долларов (почти 1 миллион 600 тысяч гривен), Кира окажется в инвалидной коляске. Телеведущий Дмитрий Комаров, уже не впервые устраивает акции по сбору средств на операции тяжелобольным детям. И наконец он нашел в этом благородном деле союзницу среди знаменитостей – Надю Дорофееву из группы «Время и Стекло». Дима мне рассказал, что давно хотел, чтобы к его благотворительной акции #чашкакофе подключились публичные люди, у которых в соцсетях миллионы подписчиков. Дорофеева пока единственная из селебрити, кто заинтересовался этим и стал не просто делать перепосты, а активно включился в процесс сбора денег.
– Недавно я был в Днепре и зашел в гости к Кире (я ее «веду» чуть больше двух недель), – говорит Комаров. – Прямо из их квартиры я провел у себя в Facebook «прямую трансляцию», в которой показал, как живет эта девочка. Вскоре на мероприятии я встретил Надю Дорофееву. Она сказала, что смотрела трансляцию, осталась под большим впечатлением и тоже хочет помогать детям. И начать именно со спасения Киры.
Отправить Киру на операцию в Израиль надо не позже апреля. Собрать осталось немного: всего пару тысяч долларов (около 54 тысяч гривен). И вы можете помочь, перечислив деньги на счет девочки: карта юниора («Приватбанк») 5168 7559 3765 0519, Ковалева Кира Александровна. Или через PayPal:iput07@mail.ru.