Команде шоу «Орел и Решка» мешают работать русскоговорящие туристы

«Во время съемок «Орёл и решка. Кругосветка» в Тайланде, во время записи финальной подводки, ведущих и всю съемочную группу плотным кольцом окружили русскоговорящие туристы, - пишет Примина. - Не стесняясь, не думая о том, что мешают, они совершенно спокойно заходили прямо в кадр прямо во время записи… чтобы сфоткаться:

- Слышь, мала, давай быстренько сфоткаемся. Я вашу программу смотрю, капец, каждый день.

- Извините, а Вы не могли бы выйти из кадра. Мы с вами сфоткаемся обязательно, но потом. Мы снимаем.

- Ну и шо? Ты ж не гостиницу снимаешь! - заржал турист. И таких было много. Они подходили, подходили, подходили, а солнце к тому времени клонилось к закату.

Это я к чему. Немного сильно раздражает, когда незнакомые люди позволяют себе влезать со своими просьбами сделать, фото/видео/аудио, вопросами, замечаниями, просто откровенной болтовней, не понимая, что прямо сейчас, в данный момент, они откровенно мешают. Мешают работать, мешают отдыхать, мешают просто общаться. И я даже не говорю о тех, кто просто нагло подсаживается за наш стол, чтобы поболтать с ведущей популярной программы».

Интересно, есть на планете такое место, где не встретишь назойливого русскоговорящего туриста?





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