Команда «Сніданку з 1+1» побывала в гостях у культового американского шоу Good morning America

В эфире культовой программы Good morning America, посвященному Нью-Йоркскому марафону, ведущие приветствовали шеф-редактора «Сніданку з 1+1» Антона Степюка. Как оказалось, среди присутствующих в студии марафонцев он показал наилучший результат – 3 часа 25 минут. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

После эфира сниданковцы отправились на экскурсию по закулисью самой популярной утренней программы мира и пообщались с американскими коллегами уже в неформальной обстановке.