ТЕЛЕКРИТИКА

Команда «Сніданку з 1+1» побывала в гостях у культового американского шоу Good morning America

Дуся

В эфире культовой программы Good morning America, посвященному Нью-Йоркскому марафону, ведущие приветствовали шеф-редактора «Сніданку з 1+1» Антона Степюка. Как оказалось, среди присутствующих в студии марафонцев он показал наилучший результат – 3 часа 25 минут. Об этом сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

После эфира сниданковцы отправились на экскурсию по закулисью самой популярной утренней программы мира и пообщались с американскими коллегами уже в неформальной обстановке.

Фото: пресс-служба «1+1»

Егор Гордеев отметил работу ведущих шоу не только с гостями и камерами, но и общение с публикой в студии. Так что, возможно, в скором времени следует ожидать некоторые изменения в утренних эфирах и на украинском телеканале.

Также команда «Сніданку» подарила ведущей американского утреннего шоу Робин Робертс красную вышиванку, в которой телеведущая пообещала появиться в ближайших выпусках Good morning America.

Фото: пресс-служба «1+1»

Фото: пресс-служба «1+1»

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