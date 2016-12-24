Команда «Орла и Решки. Шопинг» прощается с проектом

«Уже через неделю вы увидите наш последний выпуск шоу «Орел и Решка. Шопинг», – пишет телеведущая. – Дааа... три года жизни нон-стоп. Новые города, перелеты, люди, часовые пояса, новая еда, опять багаж, задержки рейса, смех и слезы, километры прослушанной музыки, бессонные ночи, пейзажи, от которых замирало сердце, и самые странные покупки на свете. И только нам понятно, почему работа мечты – совсем не работа мечты, но все же это самая любимая работа на свете. Стоп. Снято».

И вот теперь поди догадайся, что там происходит на проекте: новая команда или «шоу фсе»?