Команда организаторов Евровидения-2017 увольняется с проекта

«Нам удалось собрать невероятную команду, – пишет Денис Блощинский. – Мы прописали сотни документов, отобрали локации, проработали на славу. С декабря были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям...

Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены.

Пришло то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям».

Также Денис приложил скан-копию письма своей команды, которое подписали исполнительные продюсеры и представители девяти департаментов. В этом письме более детально расписаны причины негодования и ухода, и одной из них стало назначение нового руководства, которое затормозило работу всего департамента.

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