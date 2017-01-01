Команда организаторов Евровидения-2017 увольняется с проекта

Скандалы, интриги и даже разочарования не покидают тему Евровидения-2017 в Украине. На этот раз вынуждена сообщить вам грустную новость: целая команда организаторов и продюсеров уходит с проекта, среди которых исполнительные продюсеры Виктория Романова и Александр Харебин. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил организатор конкурса Денис Блощинский.
«Нам удалось собрать невероятную команду, – пишет Денис Блощинский. – Мы прописали сотни документов, отобрали локации, проработали на славу. С декабря были готовы запускать тендеры по всем ключевым направлениям...
Я неоднократно говорил о том, что я уйду с проекта, как только мои принципы и ценности будут нарушены.
Пришло то время, к сожалению, когда я не могу идти наперекор своим принципам и ценностям».
Также Денис приложил скан-копию письма своей команды, которое подписали исполнительные продюсеры и представители девяти департаментов. В этом письме более детально расписаны причины негодования и ухода, и одной из них стало назначение нового руководства, которое затормозило работу всего департамента.
Заглавное фото: conferences.tochka.net