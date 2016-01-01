Коллеге Сергея Притулы сожгли машину в Харькове

У меня для вас две новости: одна плохая, вторая хорошая. Начну сразу с плохой. Вчера вечером в Харькове кто-то поджег автомобиль Volkswagen Tiguan, сообщает Newsroom. А машина, как оказалось, принадлежала Андрею Резниченко – оператору программы «Страсти по ревизору», которую на «Новом канале» ведет Сергей Притула.

И хорошая новость: с Андреем Резниченко все хорошо.

Ну а теперь подробности. Инцидент произошел около 20:30 на улице Ромашкина. Неизвестный поджег иномарку, после чего скрылся. Потушить пожар удалось еще до приезда спасателей. На месте происшествия силовики нашли спички и две бутылки с остатками жидкости желтого цвета. Сейчас правоохранительные органы занимаются поисками злоумышленников.

Фото: «Новый канал»