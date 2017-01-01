Коллега Кевина Спейси по «Карточному домику» вступилась за актера

В прошлом году актер Энтони Рэпп обвинил Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, после чего продюсеры Netflix уволили главную звезду «Карточного домика» из сериала и решили снимать последний сезон без Спейси. Также все сцены с оскароносным актером удалили из нового фильма «Все деньги мира» режиссера Ридли Скотта, взяв на его место Кристофера Пламмера.

Комментируя эту ситуацию в интервью изданию Net-a-Porter, Робин Райт, которая теперь заменит своего экранного мужа (Спейси) на посту президента США в сериале «Карточный домик», заявила: «Я считаю, что у каждого человека есть возможность измениться. Второй шанс (или назовите это как угодно), я верю в это. Это называется рост».

Напомним, в мае этого года итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи раскритиковал Ридли Скотта за то, что последний пошел на поводу у общественного мнения в ущерб творчеству и удалил сцены со Спейси из своей ленты.

Еще раньше, в ноябре 2017 года, актер сериала «Во все тяжкие» Брайан Крэнстон в интервью с BBC заявил, что Спейси нужно дать возможность раскаяться в содеянном.

«Давайте дадим шанс тем, кто способен исправиться, пережить свои проблемы и вернуть себе достоинство и уважение других, – заявил Крэнстон. – Мне кажется, это вполне возможно».

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