«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: поэзия Тараса Шевченко актуальна всегда

«І мене в сім’ї великій,

В сім’ї вольній, новій,

Не забудьте пом’янути

Незлим тихим словом», – завещал нам в поэме Тарас Шевченко.

Мы и вспоминаем. Причем с каждым днем все больше и больше. Тарас Григорьевич стал настоящим символом борьбы и силы среди молодежи. А некоторые и вовсе ко дню рождения поэта делают специальные проекты, на что мы не могли не обратить внимания.