«Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями»: поэзия Тараса Шевченко актуальна всегда

В день рождения поэта мы решили поделиться с вами классной подборкой мемов, посвященных Тарасу Шевченко.
«І мене в сім’ї великій,
В сім’ї вольній, новій,
Не забудьте пом’янути
Незлим тихим словом», – завещал нам в поэме Тарас Шевченко.
Мы и вспоминаем. Причем с каждым днем все больше и больше. Тарас Григорьевич стал настоящим символом борьбы и силы среди молодежи. А некоторые и вовсе ко дню рождения поэта делают специальные проекты, на что мы не могли не обратить внимания.
Понятно, друзья? Чтобы там ни было – не сдаваться!