Кого из участников «Танців з зірками» зрители раскритиковали больше всех

Выступление получило более тысячи дизлайков и всего 300 отметок «нравится». Пользователи сети проехались не только по откровенно слабому исполнению танца, но и по личным качествам Николая.

«Я бизнесмен, я телеведущий, я альфа-самец, и еще я целую себе руки каждую ночь. О да...» – написал пользователь с ником coconut.

«Деревянный холодильник», – коротко подчеркнула Елена Котова.

«Тищенко неприятно удивил, – считает Елена Снеженко. – Знаю его по «МастерШефу» и «Ревизору». В тех шоу он вел себя куда более достойно. Буквально восхищалась им. Здесь же напыщенный, самовлюбленный, постоянно глупости говорит, выставляет себя на всю страну озабоченным пошляком. Целование рук самому себе – это перебор. Николай деревянный, двигается из рук вон плохо, неповоротлив, грузный и слишком накачан. Надо больше внимания и сил уделять тренировке, стараться, стремиться к большему, поработать над своей координацией. Согласна с оценкой».

Кроме того, зрители не оставили без внимания довольно фривольное поведение женатого Тищенко с партнершей.

«Поцелуй в губы в конце выступления – это лишнее, – пожурил ресторатора Игорь Касевич. – Тищенко, ты ведь женат. Некрасиво по отношению к матери твоего ребенка».

«Не удивлюсь, если вскоре последуют новости о третьем разводе Коленьки», – сделала предположение Алина Королева.

Чуть меньше досталось боксеру Денису Беринчику и Екатерине Белявской.