Кого из участников «Танців з зірками» зрители раскритиковали больше всех

В минувшее воскресенье состоялась премьера самого популярного танцевального шоу на телеканале «1+1», в котором известные ведущие, актеры и певцы соревновались за звание лучшего танцора. Однако далеко не все участники получили благосклонные отзывы зрителей, а кто-то и вовсе попал под разгромный шквал критики.
Выступление получило более тысячи дизлайков и всего 300 отметок «нравится». Пользователи сети проехались не только по откровенно слабому исполнению танца, но и по личным качествам Николая.
«Я бизнесмен, я телеведущий, я альфа-самец, и еще я целую себе руки каждую ночь. О да...» – написал пользователь с ником coconut.
«Деревянный холодильник», – коротко подчеркнула Елена Котова.
«Тищенко неприятно удивил, – считает Елена Снеженко. – Знаю его по «МастерШефу» и «Ревизору». В тех шоу он вел себя куда более достойно. Буквально восхищалась им. Здесь же напыщенный, самовлюбленный, постоянно глупости говорит, выставляет себя на всю страну озабоченным пошляком. Целование рук самому себе – это перебор. Николай деревянный, двигается из рук вон плохо, неповоротлив, грузный и слишком накачан. Надо больше внимания и сил уделять тренировке, стараться, стремиться к большему, поработать над своей координацией. Согласна с оценкой».
Кроме того, зрители не оставили без внимания довольно фривольное поведение женатого Тищенко с партнершей.
«Поцелуй в губы в конце выступления – это лишнее, – пожурил ресторатора Игорь Касевич. – Тищенко, ты ведь женат. Некрасиво по отношению к матери твоего ребенка».
«Не удивлюсь, если вскоре последуют новости о третьем разводе Коленьки», – сделала предположение Алина Королева.
Чуть меньше досталось боксеру Денису Беринчику и Екатерине Белявской.
Комментаторы также посчитали это выступление довольно слабым.
«Танец так себе, – отметила Юлия Лазоренко. – Вытянула партнерша. Поддержки – это круто, но на них одних танец не построишь».
А пользователь с ником mik fonsa и вовсе сравнил танцоров с деревьями, отметив мощную поддержку этой пары:
«Не, ну поддержки у них точно лучше всех. Дерево. Но сильное дерево».
Хейтеры также проехались и по скандальной Оксане Марченко, хотя и не так, как предполагалось изначально.
Они отметили, что львиная доля успеха этого номера лежит на плечах танцора Дмитрия Чаплина, а Марченко похожа на бревно.
«Оксана, вы дерево!!!» – коротко резюмировала Masha bum.
А вот Маше Ефросининой поклонники посоветовали избавиться от излишнего перфекционизма и расслабиться.
«Сколько же тараканов в голове у Ефросининой, – пишет Марина Виталина. – Постоянно одно и то же: я должна быть худой, я должна быть первой. На каждом канале и в каждом интервью – все о весе и о движении вперед. Похоже, что человек просто не умеет жить и радоваться, наслаждаясь моментом».
Кроме того, зрители остались крайне недовольны судьей проекта – балериной Екатериной Кухар. Многим не понравились комментарии судьи в адрес участников проекта, которые, по их мнению, хорошо выступили, и они выразили желание видеть на ее месте Наталью Могилевскую или Надю Дорофееву.
«Кухар, лебедь ты? – пишет юзер NЕжNыЙ яД. – Иди «Лебединое озеро» в театр танцуй! Что ты тут забыла!? Могилевскую или Надюшу Дорофееву на твое место, а тут быть тебя не должно».
«Если Кухар не начнет следить за тем, что говорит, ее перестанут адекватно воспринимать», – дала совет балерине Наталия Бондарь.
«Кухар решила, что она актриса? – спрашивает Маргарита Фуратова. – Эта манерность, колкие словечки. Хм... Не понимаю этого».