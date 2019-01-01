Когда украинский борщ объединяет континенты

Перед тем, как показать мировую знаменитость, нам рассказали предысторию. Стало известно, что знакомству Луселии и Дмитрия в проекте «Світ навиворіт» будет посвящен целый выпуск, в котором ведущий с актрисой будут готовить борщ. «Откуда в Бразилии знают, что такое борщ?» – спросят с удивлением после просмотра ролика журналисты. Как оказалось, рецепт борща Луселия узнала в Австрии, на родине своего первого мужа.

Вот только, простите за спойлер, наш борщ вообще не похож на его бразильско-австрийскую версию.