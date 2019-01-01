Когда украинский борщ объединяет континенты

При одном лишь воспоминании об этом бразильском сериале в памяти моментально всплывают рассказы о том, как, к примеру, в Сербии во время трансляции прекращались военные действия, а в других странах Европы пустели улицы. Кстати, именно после него в наш лексикон вошло слово «фазенда». О чем это я? Верно – о «Рабыне Изауре».
Когда меня позвали на презентацию очередного сезона программы «Світ навиворіт», отказаться было невозможно. Во-первых, как показывает практика, где Дмитрий Комаров, там – вся рать украинского шоу-бизнеса.
А во-вторых, в этом году юбилейная, десятая, презентация обещала быть по-настоящему особенной. Ведь в рамках проекта «Світ навиворіт» впервые в Украину прилетела звезда легендарного сериала «Рабыня Изаура» Луселия Сантуш.
За год я уже и вправду соскучилась по иностранным лакомствам, которые традиционно предлагаются на фуршетах в честь нового сезона «Світ навиворіт». Тема этого года – Бразилия.
Ведущий сразу отметил, что Луселия Сантуш – лишь часть того, что команде удалось увидеть в Бразилии.
«Во время экспедиции по Бразилии мы очень часто не могли поверить в то, что события, которые с нами происходили, были реальными. Часть путешествия проходила, будто во сне или в остросюжетном голливудском фильме. Это касается разных частей Бразилии, ведь это страна, в которой соединились несколько миров: Бразилия официальная, которую мы знаем и видели по телевизору, Бразилия криминальная и дикая Амазонка с джунглями и племенами, которые находятся под защитой государства», – рассказал гостям ведущий.
Перед тем, как показать мировую знаменитость, нам рассказали предысторию. Стало известно, что знакомству Луселии и Дмитрия в проекте «Світ навиворіт» будет посвящен целый выпуск, в котором ведущий с актрисой будут готовить борщ. «Откуда в Бразилии знают, что такое борщ?» – спросят с удивлением после просмотра ролика журналисты. Как оказалось, рецепт борща Луселия узнала в Австрии, на родине своего первого мужа.
Вот только, простите за спойлер, наш борщ вообще не похож на его бразильско-австрийскую версию.
«Я очень счастлива быть здесь и благодарна за приглашение. То, что я увидела по дороге из аэропорта, меня поразило. Киев – очень красивый город, я просто очарована им. Проезжая мимо театра, я захотела обязательно попасть на спектакль чтобы посмотреть на украинских актеров в действии. Конечно, прежде всего, я бы хотела пойти в горы», – поделилась Луселия.
На что Дмитрий не раздумывая предложил актрисе идею получше: подняться на самую высокую точку Украины Говерлу. «Давай, прямо сейчас. Я согласна, потому дело осталось только за тобой», – ответила актриса.
Сложно ответить, соберутся ли в самом деле Луселия и Дмитрий на Говерлу, так как планы актрисы в Украине и так внушительные. С 20 по 27 октября она совместно со «Світ навиворіт» собирается посетить Харьков, Днепр, Ужгород, Черновцы и Одессу, чтобы провести там творческие встречи с поклонниками. К слову, билеты уже в продаже. А подробности встреч – на страничке Дмитрия Комарова в Instagram.
Зачем Комаров привез Луселию?На этот вопрос журналистов Дмитрий ответил, что причины две. Первая – это то, что в этом году исполнилось ровно 30 лет с того момента, когда в Украине (тогда еще части СССР) вышел на экраны сериал «Рабыня Изаура». Вторая – Луселия для многих бабушек и мам в Украине – кумир, который несет за собой целую историю. Поэтому эти встречи в регионах, в первую очередь, будут проходить для них.
Когда выйдет юбилейный сезон проекта «Світ навиворіт»? С ответом на этот вопрос пресс-служба «Плюсов» тянула до последнего и только сегодня стало известно, что бразильский выпуск появится на «1+1» 31 октября.