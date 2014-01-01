Когда побеждает сила воли: объявлена национальная сборная «Ігор нескорених»

Друзья, я уже рассказывала, что в Киеве состоится завершающий этап отбора национальной сборной TEAM UKRAIN для участия в международных «Іграх нескорених» (Invictus Games) при поддержке телеканала СТБ, Министерства обороны Украины и организационного комитета «Игры инвиктус Украина».
И вот 23 апреля на Крещатике телеканал СТБ и Министерство обороны торжественно представили самую героическую национальную сборную страны – команду «Ігор нескорених». Впервые наши военные, получившие травмы во время выполнения служебного долга, представят Украину на международных мультидисциплинарных спортивных соревнованиях Invictus Games в Торонто.
Большинство из участников сборной – ветераны АТО, получившие ранения, контузии и потерявшие конечности на поле боя. Но травмы не сломили их силу духа. Около 200 воинов были готовы достойно выступить за нашу страну на осенних соревнованиях в Канаде, 107 из них дошли до этапа Национальных «Ігор нескорених», прошедших в Киеве в минувшую субботу. Они состязались в шести дисциплинах: стрельба из лука, велоспорт, плавание, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, легкая атлетика (бег и метание ядра).
По решению жюри, в состав сборной были отобраны 30 участников – 18 ветеранов и 12 действующих военнослужащих. Учитывались стремление к победе, необходимость в реабилитации и, конечно же, спортивные результаты.
В центре Киева на торжественном оглашении команды присутствовал президент Украины Петр Порошенко, который выразил слова поддержки всем участникам Национальных «Ігор нескорених».
«Сейчас происходит невероятно важное событие – Украина впервые принимает участие в Invictus Games, «Іграх нескорених», – обратился к участникам Петр Порошенко. – Название очень символично для нас, ведь наша страна, нация и народ действительно несокрушимые. И абсолютно естественным является то, что мы сейчас выбираем лучших из лучших, которые представят нашу страну в сентябре в Канаде. Как президент и как Верховный главнокомандующий от имени народа Украины я искренне благодарю вас, дорогие наши воины, за ваш вклад в защиту государства. Я уверен, что достижения наших героев в Торонто станут для людей с ограниченными возможностями толчком для преодоления преград и придадут уверенности в своих силах. Вы будете примером для каждого украинца. Слава несокрушимым! Слава Украине!»
Ведущий события Игорь Кондратюк со сцены объявил полный состав украинской сборной Invictus Games, в которую вошли:
Стрельба из лука: Дмитрий Афанасьев, Екатерина Михайлова, Валерий Рак, Дмитрий Сидорук, Роман Панченко.
Велоспорт (за место в сборной соревновалось 42 участника): Сергей Молодид, Александр Чуб, Павел Мамонтов, Александр Зозуляк.
Плавание: Павел Будаевский, Владислав Кузнецов, Михаил Холоднов, Виктор Шинкарук.
Пауэрлифтинг: Евгений Олексенко, Сергей Лукьянов, Василий Пашкевич.
Гребля на тренажерах: Ярослав Болюх, Александр Писаренко, Павел Тихоновский, Владимир Яроха, Егор Терехов.
Легкая атлетика (бег на 100 м, 400 м, 1500 м и толкание ядра): Юрий Дмитренко, Вадим Свириденко, Павел Стрюк, Юрий Писарчук, Артем Лукашук, Олег Зимников, Александр Ткаченко, Александр Табанец, Сергей Торчинский.
В ближайшее время сборная приступит к интенсивным тренировкам, которые продлятся до самого сентября. По итогам подготовки 15 человек войдут в основной состав команды, еще 15 участников будут составлять резерв.
Главным судьей Национальных «Ігор нескорених» является герой Украины, генерал-майор Игорь Гордийчук, который также присутствовал на оглашении сборной.
Напомню, Invictus Games – это международные состязания для военнослужащих и ветеранов, которые получили травмы во время выполнения служебного долга. Соревнования были организованы в 2014 году британским принцем Гарри и проводились для ветеранов, получивших травмы во время боевых действий. В 2016 году Invictus Games проводились в Америке, этой осенью они будут проходить в Канаде. Среди 17 стран-участниц нынешнего года Украина будет представлена впервые.
Украинская сборная будет состязаться в шести дисциплинах: стрельба из лука, велоспорт, плавание, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, легкая атлетика (бег и метание ядра).