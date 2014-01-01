Когда побеждает сила воли: объявлена национальная сборная «Ігор нескорених»

Друзья, я уже рассказывала, что в Киеве состоится завершающий этап отбора национальной сборной TEAM UKRAIN для участия в международных «Іграх нескорених» (Invictus Games) при поддержке телеканала СТБ, Министерства обороны Украины и организационного комитета «Игры инвиктус Украина».

И вот 23 апреля на Крещатике телеканал СТБ и Министерство обороны торжественно представили самую героическую национальную сборную страны – команду «Ігор нескорених». Впервые наши военные, получившие травмы во время выполнения служебного долга, представят Украину на международных мультидисциплинарных спортивных соревнованиях Invictus Games в Торонто.

Большинство из участников сборной – ветераны АТО, получившие ранения, контузии и потерявшие конечности на поле боя. Но травмы не сломили их силу духа. Около 200 воинов были готовы достойно выступить за нашу страну на осенних соревнованиях в Канаде, 107 из них дошли до этапа Национальных «Ігор нескорених», прошедших в Киеве в минувшую субботу. Они состязались в шести дисциплинах: стрельба из лука, велоспорт, плавание, пауэрлифтинг, гребля на тренажерах, легкая атлетика (бег и метание ядра).

По решению жюри, в состав сборной были отобраны 30 участников – 18 ветеранов и 12 действующих военнослужащих. Учитывались стремление к победе, необходимость в реабилитации и, конечно же, спортивные результаты.