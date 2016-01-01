Когда Катя Осадчая расскажет о своем интересном положении и отце ребенка

Вы же знаете, как я люблю беременных и всякие новости о пополнениях в семьях медийщиков! Нынче меня невероятно радует Катя Осадчая: как ни встречу ее на каком-нибудь мероприятии, просто не могу оторвать глаз от округлившегося животика. И пока все наперебой обсуждают ее «интересное положение», она отмалчивается. И вот в интервью для «Теленедели» ведущая пообещала, что 1 января в эфире «Новогоднего карнавала», о котором я вам уже чуточку рассказывала, она наконец-то раскроет всю правду.

А еще Осадчая немного рассказала об отношениях с 14-летним сыном Ильей, подчеркнув, что она – довольно демократичная мама.

«Мне нравится наблюдать, как сын становится все более самостоятельным, – призналась Екатерина. – Он учится распределять свои силы, распоряжаться временем, чтобы хватало и на друзей, и уроки. Но все же мы с папой Ильи следим за его графиком. Так было в моем детстве: меня никто не контролировал, но я сама понимала, что учеба нужна в первую очередь мне».

Также Осадчая рассказала, что очень занята по вечерам на работе, поэтому никак не может посещать школьные родительские собрания – туда ходит отец Ильи. По той же причине (нехватка времени) телеведущей необходима помощница для уборки по дому. А вот продукты Катя покупает сама.

«Я все умею делать по дому! – заявила Осадчая. – Только заниматься этим некогда. Поэтому у меня есть помощница, на которой уборка, а я в основном готовлю. И продукты покупаю сама. Как и большинство людей, хожу в супермаркет после работы. Правда, она заканчивается ближе к ночи, поэтому посещаю круглосуточные магазины (улыбается)».

Что ж, видимо, теперь у Екатерины времени еще поубавится. Ну а мы с нетерпением ждем 1 января, чтобы узнать, что да как с беременностью Осадчей. Любопытство – страшная вещь, скажу я вам!

Фото обложки: Максим Лисовой