Когда и где пройдет украинский нацотбор на Евровидение-2017

Так, киевляне, живущие в районе Политеха, вы там приготовьтесь. Я узнала, что украинский национальный отбор на Евровидение-2017 пройдет в столичном Дворце культуры КПИ. Ну и даты уже известны: 4, 11 и 18 февраля.

Кстати, это первый нацотбор, который может посмотреть вживую каждый желающий. Билеты на него, между прочим, уже в продаже. Так что любители увидеть все своими глазами могут пройти по ссылке и купить себе это удовольствие.

И, конечно, все это будет в прямом эфире сразу двух телеканалов – СТБ и «UΛ:Першого». И даже если вы живете в районе станции метро «Лесная», но не хотите ничего пропустить, все равно узнаете все из первых уст.

Финал украинского национального отбора состоится 25 февраля 2017 года.

Напомню, что жюри нацотбора в этом году выглядит так: победительница Евровидения-2016 Джамала, музыкальный продюсер отбора, а также члены жюри шоу «Х-Фактор 7» Константин Меладзе и Андрей Данилко.

Ведущим прямых эфиров национального отбора на этот песенный конкурс, как вы помните, стал Сергей Притула.

Фото: Ivona - bigmir)net