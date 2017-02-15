Ко дню рождения Instagram: медийщики, которые удивляют

Instagram отметил день рождения. Меня на праздник не позвали, вот я зареванная и просидела в сети, вспоминая, как нас с помощью Instagram удивляли медийщики в текущем году.
Настя объяснила все нюансы, которые волнуют подписчиков по поводу ее участия в шоу, а также кратко и доходчиво написала, что делать хейтерам.
«Лучшее мое фото», – подписала снимок певица.
А вот так медийщики встречали первый день весны:
Потап шокировал Instagram архивным снимком с выпускного
Тренера проекта «Голос країни» замучила ностальгия. Он решил вспомнить молодость и опубликовал на своей страничке в Instagram уморительное фото со школьного выпускного.
Вот никогда бы не подумала, что Потап был таким худющим, а с волосами вообще его трудно представить. А костюм? Как прокомментировал один из подписчиков музыканта: «Из этого пиджака можно сшить неплохие костюмы для группы Mozgi».
В День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию.
Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами.
Продюсер Алексей Гладушевский снова порадовал своих подписчиков откровенными фотографиями.
Правда, в этот раз Алексей предпочел остаться в кадре в нижнем белье.
К слову, в комментариях продюсера спросили, почему он не снял трусы, на что Алексей ответил, что теперь ему не положено. И действительно, как вы уже знаете, Гладушевский стал генеральным продюсером «Нового канала», и теперь публика просто не поймет, если он снова продемонстрирует обнаженные гениталии.
«Генпродюсер? Нет, не слышали...» – подписал снимок Гладушевский.
Телеведущий Дмитрий Комаров удачно порыбачил в Юго-Восточной Азии (в какой именно он сейчас стране, Дима держит в секрете).
На собственной странице в соцсети Комаров опубликовал свою фотографию, на которой он в восторге о того, что в реке Меконг поймал на удочку 20-килограммового сома. Возможно, Дима побрезговал есть эту рыбину, поэтому ее отпустил.
«Поймал рыбку, – похвастался в соцсети ведущий экстрим-шоу «Мир наизнанку». – Меконгский сом. Почти 20 кг. Вытягивал минут 20. Попотел. Подкачался. Сфоткался и отпустил. А какой была самая большая рыба в вашей жизни?»
Телеведущий Анатолий Анатолич опубликовал на своей страничке в Instagram фотографию, на которой он в компании ведущей «Прямого» Каролины Ашион и желтого питона.
Все бы ничего, только вот подпись к изображению гласит: «С генеральным директором канала».
Возможно, это некий внутренний юмор сотрудников телеканала «Прямой» или же личная неприязнь Анатолия Анатолича к новому генеральному директору канала Евгении Захаровой, мне неведомо. Надеюсь, все же первое, в противном случае это довольно глупый и неприятный поступок.
Вышел первый эпизод интернет-сериала «Доктор Дурнев».
Скажу сразу: премьера мне не понравилась, так как я ожидала от Алексея намного большего. Во-первых, первый эпизод длится всего 25 секунд. Во-вторых, для старта сериала, как я и боялась, выбрали довольно баянистый и не очень смешной анекдот.
«Доброе утро, друзья, – пишет обладательница титула Miss Ukraine International 2016. – Сегодня день рождения моей любимой бабушки. На фото – результат ее генов! Спасибо за то, что ты есть. И, пожалуйста, будь».
Телеведущая Светлана Вольнова призналась, что за размещение рекламы у себя в Instagram взамен получает одежду, разные косметологические услуги, кремы и даже еду.
В своем посте Вольнова спрашивает совета от подписчиков по поводу ведения профилей в социальных сетях и задумывается о принятии на работу специально обученного человека, который поможет вести социальные аккаунты. Правда, Светлана переживает, что в таком случае она может потерять тесную связь со своими читателями.
«Некоторые публичные люди берут на работу «копирайтеров», чтобы писали тексты, – рассказывает Вольнова. – Фотографы делают фотосессии для Instagram за один день на три недели вперед. Но лично мне это как-то не по сердцу. Какая-то погоня за подписчиками получается, а не искреннее общение с друзьями. Что вы думаете по этому поводу?»
Возможно, могу ошибаться, но, размещая рекламу у себя на странице за еду, слова об искренности теряют смысл.
Леся Никитюк показала на странице в Instagram свою растяжку.
Украинская телеведущая приняла флешмоб от Виктории Бекхэм, которая ранее бросила вызов Кортни Кардашьян.
«Принимаю флешмоб от Виктории Бекхэм, – пишет Леся. – Правда, у меня нога немного в кадр не влезла, а с растяжкой все ОК. Передаю эстафету Регине Тодоренко, Кате Осадчей, Оле Поляковой и Алле Костромичевой. Ну что, маленькие, сможете так?»
Порадовал меня и блогер Александр Барабошко своим мегаэротическим снимком.
Побольше бы таких!
«Недільна фота для дєвачєк», – подписал снимок Александр.
Ведущий Владимир Остапчук ехал на эфир «Танцев со звездами» на метро.
«Вже їду на "Танці з зірками"», – написал опаздывающий ведущий
Режиссер и сценарист Ярослав Лодыгин тусовался в Луганской области, где снял половину «Ворошиловграда».
«Удивительное и непростое приключение продолжается, – пишет Лодыгин. – Хлоп – и уже сняли половину "Ворошиловграда"».
Теле- и радиоведущая Даша Коломиец отжигала этим летом на фестивале Tomorrowland в Бельгии.
Отличилась и Василиса Фролова.
Это была бы не я, если бы не заметила пикантную деталь на фото Васи. Дело в том, что ей подарили роскошное платье, сделанное в технике макраме, но, видимо, забыли предупредить, что под него стоит надеть нижнее белье. В общем, картина маслом: Фролова, собаки и сосок!
«Срочная и неожиданная проверка маминой студии», – подписала снимок Маша.
Сергей Притула попробовал себя в роли Супермена.
Думаю, телеведущему стоит взять на заметку такую секси-укладку.
«Щось нудно... піду врятую світ, чи що?» – объяснил свой неожиданный образ Притула.
Главный редактор журнала Playboy Влад Иваненко не захотел оставаться безучастным в поисках Виталия Козловского новой невесты.
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