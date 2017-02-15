Ко дню рождения Instagram: медийщики, которые удивляют

Вот никогда бы не подумала, что Потап был таким худющим, а с волосами вообще его трудно представить. А костюм? Как прокомментировал один из подписчиков музыканта: «Из этого пиджака можно сшить неплохие костюмы для группы Mozgi».

В День святого Валентина каждый уважающий себя пользователь Instagram просто обязан опубликовать мимимишную фотографию.

Не говоря уже о наших звездах – их смартфоны наверняка раскалились от количества выгружаемых постов. Грех не собрать самые милые и не поделиться с вами.