Китайцы в соцсетях получили приглашение на казнь

Суд китайской провинции Гуандун приговорил десятерых человек к смертной казни. Семеро из них были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, а другие – признаны виновными в убийстве и грабеже. Об этом сообщает издание The Guardian.

За четыре дня до казни местным жителям с помощью социальных сетей разослали официальное приглашение.

В центр города Люфенг (всего 160 километров от Гонконга) десятерых приговоренных привезли в автозаках под звуки сирен. Каждого преступника сопровождали четверо полицейских. Осужденные по очереди поднимались на сцену и выслушивали свой приговор. Затем их увозили для приведения решения суда в исполнение.

Зрители снимали происходящее на мобильные телефоны, курили, общались между собой, а среди присутствующих были также школьники и студенты.

Судебная система Китая известна тем, что прокуроры и суды имеют показатель осуждения в 99,9 процента. Ежегодно в этой стране казнят больше людей, чем во всем мире, хотя точная цифра не публикуется и считается государственной тайной. В прошлом году в Китае было исполнено около двух тысяч смертных приговоров, согласно оценкам Фонда Dui Hua Foundation, правозащитной организации, базирующейся в Соединенных Штатах. Китай поддерживает смертную казнь за целый ряд ненасильственных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков и экономические преступления.