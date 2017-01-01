ТЕЛЕКРИТИКА

Китайскую соцсеть разозлила улыбающаяся журналистка на фоне массового ДТП

Дуся

Китайские пользователи сети были в ужасе от изображений крупного дорожно-транспортного происшествия на туманной автостраде Аньхой, в результате которого погибли 18 человек. Спустя некоторые время им снова пришлось ужаснуться, но на этот раз причиной стала фотография корреспондентки радиостанции Фуяна, которая стояла перед обгоревшими обломками крушения с улыбкой на лице, показывая знак мира и держа бейдж прессы в руках. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает Shanghaiist.

Руководство радиостанции не стало долго ждать и уволило журналистку за ее поведение, объяснив свое решение негативным воздействием поступка своей сотрудницы на общество.

Перед уходом журналистка записала короткое видеообращение с извинениями и опубликовала его в социальной сети Weibo, однако многие не поверили в ее раскаяние.

«Ты говоришь неискренне, – комментировали запись пользователи. – Мы ни капли не верим тебе. В этом виновата только ты».

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