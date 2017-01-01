ТЕЛЕКРИТИКА

Китайская блогер выиграла поездку на курорт и утонула

Дуся

Китайская косплей-модель Лю Юлинг упала в бассейн во время фотосессии в отеле Sea Fun Villa на тихоокеанском острове Сайпан. Об этом пишет The Daily Mail.

Сотрудникам отеля удалось вытащить ее из воды, однако спустя сутки девушка, не приходя в сознание, умерла от нехватки кислорода в мозге.

Вместе с Лю Юлинг в бассейн упали еще двое членов съемочной группы, но их удалось спасти. Также сообщается, что никто из них не умел плавать.

Поездку на остров Сайпан блогерша выиграла благодаря активности своих подписчиков. Китайская компания «Ци Бао», которая занимается фотографией, попросила пользователей интернета проголосовать за свою любимую модель – и они выбрали Лю Юлинг.

Фото: news.asiantown.net

Теперь компания обязуется оплатить похороны погибшей. У Лю Юлинг на сервисе Weibo (китайский аналог Twitter) было 150 тысяч подписчиков.

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