ТЕЛЕКРИТИКА

Кисельчук хочет детей, Петров – крабов, а Сумская – сверчков: как медийщики провели уик-энд

Дуся

Выходные окончены, а значит, пора подвести итоги. В моем традиционном дайджесте вы узнаете, как украинские медийщики провели уик-энд.


Блогер Александр Барабошко по традиции опубликовал «недільну фоту для дєвачек». Но в этот раз его лицо что-то не искрится счастьем или хотя бы самоиронией. Надеюсь, Александр, с вами все в порядке.

Фото: facebook.com

Светская львица Светлана Вольнова не устает удивлять. На этих выходных специально для совместной работы с Александром Шапиро Светлана сделала себе дреды.

Фото: instagram.com

«Как раз пришлись белые дреды к снегу», – написала Вольнова.

Телеведущий Юрий Горбунов не экспериментировал с прическами и не заманивал девочек, а провел время с семьей и поделился со своими подписчиками фотографией с сыном.

Фото: instagram.com

Александр Дубинский также решил уделить время себе. Вместо многочисленных снимков с собачкой на его странице появилось фото с мамой.

Фото: instagram.com

Пиар-стратег Сергей Дидковский предпочел в этот уик-энд путешествовать. Судя по снимку, Алексей побывал в Национальном парке «Беловежская пуща».

Фото: instagram.com

Телеведущая Маша Ефросинина посетила Грузию и поделилась со своими подписчиками красивыми солнечными фотографиями.

Фото: instagram.com

«Мое новое место силы», – подписала фото Маша.

Журналистка Анастасия Станко тоже выбрала Грузию на этот уик-энд. Как оказалось, в Тбилиси Анастасия побывала впервые, поэтому решила расспросить своих подписчиков об интересных местах в этом городе.

Фото: instagram.com

«Так сталось, що в Грузії я трохи була в містах, горах, біля моря, – пишет Станко. – Але в Тбілісі потрапила вперше. Трохи тут гублюсь. Буду вдячна за будь-які поради. Де поїсти? Випити вина? Знайти емальовану біжутерію чи щось, про що я не знаю. А, і так – тут сонце і 17 градусів».

Главный редактор интернет-журнала о музыке Comma Сергей Кейн путешествует по Европе. Вот, например, его селфи из Берлина:

Фото: instagram.com

Политтехнолог Дмитрий Раимов тоже сейчас в Европе. Дмитрий охотно делится снимками из Италии и не менее охотно – своими наблюдениями.

Фото: instagram.com

«Итальянский – язык столь красивый, как и украинский, – рассказывает Дмитрий. – Он горячий, яркий, вкуса свежей пиццы с перцем (да-да, у языка тоже есть вкус) – хочется выучить его и так же страстно обсуждать местные новости за утренним кофе».

Александр Педан на этих выходных решил остаться в Киеве и посетил концерт Бенджамина Клементина. Судя по тексту под снимком, Александр был очень впечатлен выступлением музыканта.

Фото: instagram.com

На этот же концерт отправился и генеральный продюсер «Нового канала» Алексей Гладушевский.
Медиаменеджер Владимир Петров наслаждался выходными дома и хвастался в Instagram своим буржуазным ужином.

Фото: instagram.com

Не менее изысканным было блюдо и актрисы Ольги Сумской, которая решила попробовать насекомых.

Фото: instagram.com

«На смак як чипси», – написала Ольга. А я лишь добавлю, что постить фото еды из китайского ресторанчика уже не актуально.

Телепродюсер Татьяна Кисельчук занималась полезным делом – вместе со съемочной группой она отправилась в лагерь и снимала сюжет об умных и перспективных детях. Но это не все. Итогом поездки стало признание Кисельчук в том, что она хочет ребенка!

Фото: facebook.com

Телепутешественник Дмитрий Комаров еще и начинающий пилот. Надеюсь, летает он лучше, чем танцует.
«Погода нелетная, а настроение от полета – улетное, – сообщил Дмитрий. – Вечерняя субботняя тренировка на высоте 500 метров, под небольшим дождиком».

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