Кисельчук хочет детей, Петров – крабов, а Сумская – сверчков: как медийщики провели уик-энд

Выходные окончены, а значит, пора подвести итоги. В моем традиционном дайджесте вы узнаете, как украинские медийщики провели уик-энд.
Светская львица Светлана Вольнова не устает удивлять. На этих выходных специально для совместной работы с Александром Шапиро Светлана сделала себе дреды.
«Как раз пришлись белые дреды к снегу», – написала Вольнова.
Телеведущий Юрий Горбунов не экспериментировал с прическами и не заманивал девочек, а провел время с семьей и поделился со своими подписчиками фотографией с сыном.
«Мое новое место силы», – подписала фото Маша.
Журналистка Анастасия Станко тоже выбрала Грузию на этот уик-энд. Как оказалось, в Тбилиси Анастасия побывала впервые, поэтому решила расспросить своих подписчиков об интересных местах в этом городе.
«Так сталось, що в Грузії я трохи була в містах, горах, біля моря, – пишет Станко. – Але в Тбілісі потрапила вперше. Трохи тут гублюсь. Буду вдячна за будь-які поради. Де поїсти? Випити вина? Знайти емальовану біжутерію чи щось, про що я не знаю. А, і так – тут сонце і 17 градусів».
Главный редактор интернет-журнала о музыке Comma Сергей Кейн путешествует по Европе. Вот, например, его селфи из Берлина:
«Итальянский – язык столь красивый, как и украинский, – рассказывает Дмитрий. – Он горячий, яркий, вкуса свежей пиццы с перцем (да-да, у языка тоже есть вкус) – хочется выучить его и так же страстно обсуждать местные новости за утренним кофе».
Александр Педан на этих выходных решил остаться в Киеве и посетил концерт Бенджамина Клементина. Судя по тексту под снимком, Александр был очень впечатлен выступлением музыканта.
«На смак як чипси», – написала Ольга. А я лишь добавлю, что постить фото еды из китайского ресторанчика уже не актуально.
Телепродюсер Татьяна Кисельчук занималась полезным делом – вместе со съемочной группой она отправилась в лагерь и снимала сюжет об умных и перспективных детях. Но это не все. Итогом поездки стало признание Кисельчук в том, что она хочет ребенка!