Кисельчук хочет детей, Петров – крабов, а Сумская – сверчков: как медийщики провели уик-энд

«Итальянский – язык столь красивый, как и украинский, – рассказывает Дмитрий. – Он горячий, яркий, вкуса свежей пиццы с перцем (да-да, у языка тоже есть вкус) – хочется выучить его и так же страстно обсуждать местные новости за утренним кофе».

Александр Педан на этих выходных решил остаться в Киеве и посетил концерт Бенджамина Клементина. Судя по тексту под снимком, Александр был очень впечатлен выступлением музыканта.