Кирилл Дыцевич рассказал, с кем в финале останется его герой

Уважаемые фанатки сериала «Хороший парень», надеюсь, вы в курсе, что сегодня в 21:00 на канале «1+1» покажут заключительную серию. Наконец-то все узнают, как решится судьба Олега, Даши и Насти, какую расплату за ошибки прошлого понесут герои и какую ловушку на этот раз влюбленным подготовил коварный Карпов.

Накануне финала исполнитель главной роли – белорусский актер Кирилл Дыцевич – посетил студию «Сніданку з 1+1», чтобы раскрыть некоторые секреты. По его словам, зрителей ждет очень непредсказуемая и неоднозначная развязка.

«На мой взгляд, последняя серия – самая сильная, – говорит Кирилл. – И хотя, казалось бы, в ней будут раскрыты все карты, после просмотра финального эпизода у многих зрителей возникнет еще много вопросов о судьбах главных героев драмы».

Актер также признался, что в реальной жизни ему больше импонируют хорошие девушки, такие как Даша Шеремет, а вот кого выберет его герой Олег Воскресенский, станет ясно сегодня во время просмотра финального эпизода. Впрочем, по словам Кирилла, в первую очередь перед зрителями стоит вопрос: выживет ли Олег.