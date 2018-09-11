Ким Кардашьян показала тизер своего нового шоу на Facebook Watch

Премьера проекта состоится уже 22 сентября. В нем разные знаменитости предстанут перед пользователями в необычном ракурсе: им придется выполнять задания, которые придумали для них собственные дети.

А следующая громкая премьера на Facebook Watch случится чуть позже – 21 ноября. Стриминговая платформа запустит комедийный сериал «Королева Америка» с оскароносной Кэтрин Зетой-Джонс в главной роли, состоящий из десяти эпизодов, каждый из которых будет длиться час.

Сериал расскажет о Вики Эллис – самом известном и беспощадном в штате Оклахома тренере девушек, мечтающих выиграть конкурс красоты. Ее подопечной становится несчастная Саманта Стоун, которая надеется, что Вики сможет превратить ее в достойную соперницу за титул «Мисс Америка». Эллис отчаянно ищут молодые женщины, поскольку она может из любой кандидатки сделать победителя. Однако с Самантой ей справиться тяжело, на карту будет поставлена ее репутация.

Кроме того, ходят слухи об участии в реалити-шоу Криштиану Роналду. Стоимость контракта Facebook Watch с одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира составит десять миллионов долларов. Планируется, что в шоу будет 13 серий. Однако подписан ли договор с Роналду, пока неизвестно.