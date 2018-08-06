Ким Кардашьян неудачно снялась в рекламе, повеселила пользователей и стала мемом

«Они подобны сливочному маслу #Butter350’s #Yeezy», – подписала изображение Ким.

Однако после появления снимка, вместо того чтобы восхититься кроссовками, пользователи обратили внимание на странную позу и выражение лица модели. В итоге это послужило поводом для создания череды мемов.

Сначала пользователям показалось, что Ким просто умерла.