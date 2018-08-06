ТЕЛЕКРИТИКА

Ким Кардашьян неудачно снялась в рекламе, повеселила пользователей и стала мемом

Дуся

Супруга рэпера Канье Уэста снялась в фотосессии для рекламы новых кроссовок Yeezy. Все бы ничего, но поклонники не смогли оставить без внимания отрешенное выражение лица модели и ее нечеловеческую позу.


Снимок из фотосессии для бренда Yeezy Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Twitter.

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Фото: Twitter

«Они подобны сливочному маслу #Butter350’s #Yeezy», – подписала изображение Ким.

Однако после появления снимка, вместо того чтобы восхититься кроссовками, пользователи обратили внимание на странную позу и выражение лица модели. В итоге это послужило поводом для создания череды мемов.

Сначала пользователям показалось, что Ким просто умерла.

Надпись на фотографии – «СМЕРТЬ»

Фото: Twitter

Потом они сравнили модель с женщиной из испанской рекламы в поддержку пожилых людей.
Затем фанатам показалось, что Кардашьян играет в твистер.

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Фото: Twitter

Ким даже сравнили с Гаморой из «Мстителей», после того как Танос сбросил ее с обрыва.

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Фото: кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

Благодаря своей позе жена Канье Уэста поучаствовала в марафоне...

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Фото: Twitter

...потанцевала...

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Фото: Twitter

...и не только.

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Фото: Twitter

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