Ким Кардашьян неудачно снялась в рекламе, повеселила пользователей и стала мемом

Супруга рэпера Канье Уэста снялась в фотосессии для рекламы новых кроссовок Yeezy. Все бы ничего, но поклонники не смогли оставить без внимания отрешенное выражение лица модели и ее нечеловеческую позу.
Снимок из фотосессии для бренда Yeezy Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Twitter.
«Они подобны сливочному маслу #Butter350’s #Yeezy», – подписала изображение Ким.
Однако после появления снимка, вместо того чтобы восхититься кроссовками, пользователи обратили внимание на странную позу и выражение лица модели. В итоге это послужило поводом для создания череды мемов.
Сначала пользователям показалось, что Ким просто умерла.
Потом они сравнили модель с женщиной из испанской рекламы в поддержку пожилых людей.
August 6, 2018
Затем фанатам показалось, что Кардашьян играет в твистер.
Ким даже сравнили с Гаморой из «Мстителей», после того как Танос сбросил ее с обрыва.
Благодаря своей позе жена Канье Уэста поучаствовала в марафоне...
...потанцевала...
...и не только.