Ким Кардашьян каждый день рыдает над своими ягодицами

Во время последнего выпуска шоу Кортни, старшая сестра Ким, как бы невзначай заметила, что ее ягодицы выглядят очень большими. На этот комментарий тут же отреагировала мама знаменитых сестер, 62-летняя Крис Дженнер. Она намекнула Кортни, что подобная ремарка могла обидеть Ким.

«Ей нравятся ее аппетитные ягодицы! – ответила матери старшая дочь. – Я не сказала ничего обидного!»

Но, как выяснилось, Ким действительно стало обидно из-за этих слов.

«Неправда! – призналась она. – Я плачу из-за этого каждый день!»

По словам Ким, она усиленно тренируется, чтобы ее ягодицы не выглядели такими огромными и гармонично смотрелись на фоне ее комплекции.

Заявление средней Кардашьян очень удивило поклонников, ведь именно благодаря своим ягодицам она прославилась на весь мир. Да и все лето она с гордостью демонстрировала фигуру в Instagram, а недавно даже показала свои пышные формы в новой рекламной кампании бренда Yeezy, который принадлежит ее мужу Канье Уэсту.