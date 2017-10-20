Киевский мост «снялся» в клипе французского рэпера

В новом видео французский Эминем (как рэпера называют на родине) идет по мосту через нескончаемую вереницу людей в строгих костюмах, упоминая в панчлайнах политиков, богачей, эгоистов и даже дельфинов. В конце видео камера поднимается вверх, показывая сложенные из людей цифры 20.10.17 – дату выхода второго сольного альбома.

За сутки работа собрала 1,8 миллиона просмотров и 136 тысяч «лайков». Своим клипом OrelSan объявляет о возвращении спустя шесть лет после выхода последнего студийного альбома. Конечно, меня, как и любого другого украинца, не может не радовать то, что музыкант выбрал нашу страну для столь важной миссии.

Напомню, ранее Подольский мост использовался в съемках рекламы брендов DIESEL и Mazda.