Киевский диджей похвастался тем, что никогда не употреблял наркотики

В первую очередь Влад сообщил, что сам он никогда в жизни не употреблял наркотики, а музыку слушал на голом энтузиазме.

«Наркотиков в моей жизни не было, – пишет Фисун. – Но они иногда были неподалеку, иногда довольно близко, в других жизнях. Психоделик-рок я слушал без психоделиков. Эйсид – без кислоты. Регги – без травы. Хип-хоп – без крэка. Хаус – без кокаина. Мэдчестер – без экстази. Драм-н-бейс – без спидов. Техно мне тоже нравится просто так».

Согласитесь, для диджея довольно необычное заявление. В целом же журналист ничего нового не сообщил, и сложилось ощущение, будто слушаешь наставление если не отца, то старшего товарища.

«Я считаю, что должен об этом сообщить тем, кто решит поставить на себе подобный эксперимент, и тем, кто не боится продолжать, – говорит Влад. – Я за вас боюсь. Я вижу эти процессы больше двадцати лет. Многие те, веселые в 90-е, сейчас совсем-совсем невеселые. Почти никогда. А жизнь – это и весело в том числе. Может быть, почти всегда. Даже в ноябре».