ТЕЛЕКРИТИКА

Украинский блогер публично высмеял митингующих

Дуся
Блогер Александр Барабошко снова отличился, повеселив своих подписчиков. Он пришел на митинг бизнесмена Вадима Рабиновича под Национальным банком Украины и решил выступить перед людьми, призывая повысить оплату труда митингующим. Об этом Барабошко написал на своей странице в Facebook.

«Вы, кто здесь находится, понимаете, что и раньше платили 100 гривен, и сейчас платят 100 гривен, – заявил со сцены Александр. – Только раньше это было 10 долларов, а сейчас – четыре. Господин Рабинович, мы требуем достойную оплату. А мы вас поддержим и будем за вас хорошо кричать». Блогер также спросил присутствующих, поддерживают ли они его требование о повышении оплаты за участие в митинге. В ответ раздались аплодисменты. Однако кое-кто крикнул: «Провокатор!»

«Мои слова о том, что нужно повышать оплату, нашли поддержку и получили волну оваций, – говорит Александр. – Правда, потом кураторы поняли, в чем суть, и кинулись догонять».

Ролик быстро разлетелся по сети среди юзеров, собрав около тыясчи «лайков» и больше 20 тысяч просмотров. В комментариях подписчики похвалили блогера за чувство юмора и смекалку.

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