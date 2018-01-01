ТЕЛЕКРИТИКА

Киевская видеопродакшен-студия получила награду от London Fashion Film Festival

Дуся
Киевская студия Red Glass получила награду от London Fashion Week в категории «Лучший дизайн костюмов» за видеотизер коллекции осень/зима 2016-2017 для дизайнера Валерии Ковальской. Об этом стало известно из поста в Facebook совладелицы и креативного продюсера видеопродакшена Яны Алтуховой.
В посте Яна Алтухова поздравила дизайнера Валерию Ковальскую и режиссера тизера Станислава Гуренко. Само видео снято в восточно-самурайской стилистике и чем-то напоминает фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон». В ролике появляются девушки-модели с разным оружием в нарядах от киевского дизайнера.

Fifth Samurai. Fashion film for Valery Kovalska from RED GLASS on Vimeo.

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