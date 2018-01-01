Киевская видеопродакшен-студия получила награду от London Fashion Film Festival

Киевская студия Red Glass получила награду от London Fashion Week в категории «Лучший дизайн костюмов» за видеотизер коллекции осень/зима 2016-2017 для дизайнера Валерии Ковальской. Об этом стало известно из поста в Facebook совладелицы и креативного продюсера видеопродакшена Яны Алтуховой.