Киевская поэтесса Лиза Готфрик оказалась в центре скандала

Помимо возмущения некоторых российских литераторов в своем посте Готфрик рассказала, что от украинцев ей начали поступать угрозы с сообщением о физической расправе. По словам Лизы, так называемые патриоты обвиняют ее в продажности и предательстве родной страны. Также было оказано давление на одного из членов жюри конкурса – Аглаю Топорову, дочь покойного литератора Виктора Топорова.

«Причем, если на Глашу набросились моралисты и некрофилы только с одной стороны, то мне еще достается со стороны наших ура-патриотов, которым невозможно объяснить, что, например, исполнение там «Гали Яровой» (название стихотворения Лизы Готфрик. – Прим. ред.) в Питере – это хороший такой живой панк и достойный ответ в этой информкампании», – пишет Готфрик.

Следует отметить, что Лиза в свое время была волонтером в зоне АТО и оказывала психологическую помощь украинским солдатам.

Но, несмотря на угрозы и негативное отношение, она не теряет бодрости духа и все же собирается посетить финал премии в компании издателя Полины Лавровой, которая и номинировала Готфрик на эту награду.

«В случае провокаций хочу напомнить, что я нормального казацкого роду и могу дать сдачи так, что мало не покажется», – сообщила Лиза.

Напомню, Лиза Готфрик (Непийко) является киевской писательницей и психологом. С осени этого года она начала вести авторскую программу о сексе на Old Fashioned Radio под названием «Секспросвит».

Лиза в личном сообщении «Дусе» так прокомментировала сложившуюся ситуацию:

«То, что разгорелся скандал, я считаю показательным. Скандал – это способ выявить скрытое. На самой премии я собираюсь зачитывать «Галю Ярову», текст был написан в 2011 году. Несмотря на скандал и угрозы, я все равно планирую поехать».