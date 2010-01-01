Киевская поэтесса Лиза Готфрик оказалась в центре скандала

Выходные выдались неспокойными. И пока мы наслаждались заслуженным отдыхом, в сети разразился новый скандал. Все началось с того, что одиозная киевская писательница Лиза Готфрик была внесена в шорт-лист Григорьевской премии. Григорьевская поэтическая премия основана в 2010 году в России при участии переводчика и критика Виктора Топорова (1946–2013). Лауреат премии получает приз в размере четырех тысяч долларов.
Однако, казалось бы, приятную новость об успехах соотечественницы омрачили хейтеры творчества Лизы как с украинской, так и с российской стороны. Об этом поэтесса написала на своей странице в Facebook.
Помимо возмущения некоторых российских литераторов в своем посте Готфрик рассказала, что от украинцев ей начали поступать угрозы с сообщением о физической расправе. По словам Лизы, так называемые патриоты обвиняют ее в продажности и предательстве родной страны. Также было оказано давление на одного из членов жюри конкурса – Аглаю Топорову, дочь покойного литератора Виктора Топорова.
«Причем, если на Глашу набросились моралисты и некрофилы только с одной стороны, то мне еще достается со стороны наших ура-патриотов, которым невозможно объяснить, что, например, исполнение там «Гали Яровой» (название стихотворения Лизы Готфрик. – Прим. ред.) в Питере – это хороший такой живой панк и достойный ответ в этой информкампании», – пишет Готфрик.
Следует отметить, что Лиза в свое время была волонтером в зоне АТО и оказывала психологическую помощь украинским солдатам.
Но, несмотря на угрозы и негативное отношение, она не теряет бодрости духа и все же собирается посетить финал премии в компании издателя Полины Лавровой, которая и номинировала Готфрик на эту награду.
«В случае провокаций хочу напомнить, что я нормального казацкого роду и могу дать сдачи так, что мало не покажется», – сообщила Лиза.
Напомню, Лиза Готфрик (Непийко) является киевской писательницей и психологом. С осени этого года она начала вести авторскую программу о сексе на Old Fashioned Radio под названием «Секспросвит».
Лиза в личном сообщении «Дусе» так прокомментировала сложившуюся ситуацию:
«То, что разгорелся скандал, я считаю показательным. Скандал – это способ выявить скрытое. На самой премии я собираюсь зачитывать «Галю Ярову», текст был написан в 2011 году. Несмотря на скандал и угрозы, я все равно планирую поехать».