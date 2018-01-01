Киевская пиарщица посетовала на пешеходов и причислила себя к буржуазии

Титаренко возмутилась, что о перекрытии улицы ей никто не сообщил, из-за чего она не смогла пообедать. Пиарщица не нашла ничего лучше, как выпустить свой гнев на обычных пешеходов, которые мирно прогуливались по центру города.

«По Крещатику празднично гуляли вечно недовольные всем – от маленьких зарплат и тотальной безработицы до судебной несправедливости и коррупционеров вокруг – пешеходы», – негодовала она. А в конце подписала: «Буржуазия».

Естественно, этот пост, насквозь пропитанный снобизмом, не мог остаться незамеченным.

«Как вам сегодня ходилось, ребята? – вопрошает у своих подписчиков блогер Александр Хенгистов. – Довольны, небось, что из-за вас буржуазия весь день не жрамши? А, кухаркины дети? Я вас спрашиваю, рабы бюджетные».

Также пользователи обратили внимание на то, что владельцы салона красоты, рекламу которого киевская пиарщица дала в конце своего поста, не хотели бы представлять свой бизнес в таком контексте.