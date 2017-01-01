Киевляне презентовали альтернативный ролик к Евровидению-2017

«Друзья, меня, как и многих, удивило официальное видео Города к Евровидению, и я решил сделать свой, альтернативный, ролик, – пишет Олег. – Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я хотел бы обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией, Подольский мост, который «строят» более 20 лет, и, конечно, глобальная проблема грязи в Городе...

Киев ждет гостей Евровидения!

Использовал видео и фото из открытых источников.

Навыки видеомонтажа у меня минимальные – извините».

Заглавное фото: Сергей Старостенко/Коммерсантъ