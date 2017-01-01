Киевляне презентовали альтернативный ролик к Евровидению-2017

Официальное презентационное видео Киева к Евровидению-2017 наделало шуму в соцсетях. Киевляне и гости столицы возмущены поверхностным взглядом на город, фактами, которые не совсем сходятся с действительностью. И чтобы восстановить справедливость, а заодно обратить внимание на реальные проблемы, некий Олег Ривтин опубликовал свой вариант ролика. Смотрим!
«Друзья, меня, как и многих, удивило официальное видео Города к Евровидению, и я решил сделать свой, альтернативный, ролик, – пишет Олег. – Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я хотел бы обратить внимание и на плохие. Это проблемы с коммунальным транспортом, это проблемы с незаконными застройками, проблемы с полицией, Подольский мост, который «строят» более 20 лет, и, конечно, глобальная проблема грязи в Городе...
Киев ждет гостей Евровидения!
Использовал видео и фото из открытых источников.
Навыки видеомонтажа у меня минимальные – извините».
Заглавное фото: Сергей Старостенко/Коммерсантъ