ТЕЛЕКРИТИКА

Киев глазами участников Евровидения-2017

Где гуляли и что видели конкурсанты музыкального первенства

Дуся

Добро пожаловать в мой Instagram-репортаж о том, какой увидели нашу столицу участники Евровидения-2017!


Друзья, уже сегодня в 22.00 вся Европа будет смотреть гранд-финал Евровидения-2017. А после голосования мы узнаем имя победителя! Вы знаете, я сама чувствую легкий мандраж и могу себе представить каково сейчас конкурсантам. Сотни репетиций, концертов, интервью и съемок – и все это закончиться сегодня вечером.

Но не одними репетициями жили этих несколько дней наши иностранные гости. У ребят все же было время погулять по Киеву и сделать пару снимков.

Топовым местом для всех участников песенного первенства, конечно же, стал Майдан Незалежности.

А вот датчанка Аня Ниссен решила прогуляться по Андреевскому спуску.
Конкурсантка от Мальты Клаудия Фаниелло решили расшить географию, и посетила парк Вечной Славы.
А также Софийскую площадь.
Представительнице Азербайджана певице Dihaj пришлись по душе киевские муралы.
Робин Бенгтссон из Швеции предпочел мототрек возле Московского моста. Там, собственно, была снята его видео-визитка.
Несколько ранее Робин побывал в Киеве на праздновании Пасхи.
Кстати, на Софийской площади побывал также и эпатажный Славко Калезич из Черногории.

«В первый раз, когда я приехал в Киев, я написал песню о том опыте, который я пережил.Я больше никогда ее не играл. Больно. Даже сегодня.

Я снова в Киеве, и настало время показать ее вам. «Ты причина, по которой я остаюсь ... разве ты не видишь, что у мое сердце кровоточит?» - написал испанец Мануель Наварро.

Мануель даже сделал татуировку с украинским словом «музика», так сильно запала ему в сердце Украина.
«Киев, думаю, я немного влюблен в тебя», - написал Кристиан Костов из Болгарии.

Публикация от OG3NE (@og3ne)

И на десерт я оставила милейшие видео, как наш полицейский берет автографы у нидерландского трио OG3NE .

Уверена, Киев сумел впечатлить участников Евровидения-2017 своей красотой!

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