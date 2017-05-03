Киев глазами участников Евровидения-2017

Добро пожаловать в мой Instagram-репортаж о том, какой увидели нашу столицу участники Евровидения-2017!
Друзья, уже сегодня в 22.00 вся Европа будет смотреть гранд-финал Евровидения-2017. А после голосования мы узнаем имя победителя! Вы знаете, я сама чувствую легкий мандраж и могу себе представить каково сейчас конкурсантам. Сотни репетиций, концертов, интервью и съемок – и все это закончиться сегодня вечером.
Но не одними репетициями жили этих несколько дней наши иностранные гости. У ребят все же было время погулять по Киеву и сделать пару снимков.
Топовым местом для всех участников песенного первенства, конечно же, стал Майдан Незалежности.
«В первый раз, когда я приехал в Киев, я написал песню о том опыте, который я пережил.Я больше никогда ее не играл. Больно. Даже сегодня.
Я снова в Киеве, и настало время показать ее вам. «Ты причина, по которой я остаюсь ... разве ты не видишь, что у мое сердце кровоточит?» - написал испанец Мануель Наварро.
И на десерт я оставила милейшие видео, как наш полицейский берет автографы у нидерландского трио OG3NE .
Уверена, Киев сумел впечатлить участников Евровидения-2017 своей красотой!
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