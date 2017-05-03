Киев глазами участников Евровидения-2017

Друзья, уже сегодня в 22.00 вся Европа будет смотреть гранд-финал Евровидения-2017. А после голосования мы узнаем имя победителя! Вы знаете, я сама чувствую легкий мандраж и могу себе представить каково сейчас конкурсантам. Сотни репетиций, концертов, интервью и съемок – и все это закончиться сегодня вечером.

Но не одними репетициями жили этих несколько дней наши иностранные гости. У ребят все же было время погулять по Киеву и сделать пару снимков.

Топовым местом для всех участников песенного первенства, конечно же, стал Майдан Незалежности.