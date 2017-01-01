Кевина Спейси обвинили в умышленном каминг-ауте

Американский актер Кевин Спейси совершил каминг-аут в Twitter.

«В жизни у меня были отношения и с мужчинами, и женщинами, – пишет актер. – Я любил, и у меня были свидания с мужчинами на протяжении всей моей жизни, и сейчас я выбираю путь мужчины-гея».

Некоторые начали обвинять Спейси в умышленном каминг-ауте, чтобы отвлечь общественность от заявлений актера из сериала «Звездный путь» (Star Trek) Энтони Рэппа, который обвинил артиста в сексуальных домогательствах. Со слов Рэппа, 26-летний Спейси пригласил его, 14-летнего юного актера, домой на вечеринку, а когда другие гости разошлись, толкнул на кровать и лег сверху.

Спейси пишет, что ничего не помнит о встрече 30-летней давности, но даже если он так и поступил, то был наверняка очень пьян и глубоко сожалеет о чувствах, которые преследовали Рэппа эти годы. В заключение он добавил, что намерен говорить о своей личной жизни открыто и честно.