Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще четыре человека

Похоже, голливудский актер Кевин Спейси попал в знатную передрягу. Режиссер Тони Монтана, актер Роберто Ковазос и двое жителей Великобритании, пожелавшие сохранить свои имена в тайне, заявили о сексуальных домогательствах со стороны Спейси.
Роберто Ковазос, сыгравший эпизодическую роль в сериале «Доктор Кто», рассказал на своей странице в Facebook, как звезда сериала «Карточный домик» пытался прикоснуться к нему против его воли в баре лондонского театра «Олд Вик».
«Достаточно было быть мужчиной младше 30 лет, чтобы он не смущался вас трогать», – написал Ковазос.
По словам Роберто Ковазоса, Спейси, занимавший тогда должность художественного руководителя театра, приставал и к другим актерам, которые там работали. Также Ковазос предположил: по числу жертв Спейси мог бы догнать продюсера Харви Вайнштейна.
Руководство театра объявило, что среди сотрудников начат конфиденциальный сбор данных о поведении актера.
Кинорежиссер Тони Монтана в интервью Radar сообщил, что Спейси приставал к нему в одном из баров Лос-Анджелеса. По словам Монтаны, актер сначала положил ему руку на промежность, а затем пытался зайти вместе с ним в туалет.
Еще один житель Великобритании, не пожелавший называть свое имя, сообщил The Sun: когда ему было 19 лет, Кевин Спейси приставал к нему, в том числе демонстрируя обнаженные половые органы.
А BBC News сообщает об еще одном случае преследования Спейси несовершеннолетних. Собеседник телеканала, попросивший называть его Джоном, рассказал телерадиокомпании, что в 1980-х годах, когда ему было 17 лет, актер пригласил его провести выходные в его доме в Нью-Йорке. Джон, по его словам, проснулся от того, что на нем лежал Спейси в нижнем белье.
Кевин Спейси и его пресс-служба пока никак не прокомментировали выдвинутые обвинения.
Напомню, в октябре актер Энтони Рэпп признался, что в возрасте 14 лет подвергся домогательствам со стороны Спейси, после чего звезда «Карточного домика» публично признался, что он гей.