Кевина Спейси обвинили в домогательствах еще четыре человека

Еще один житель Великобритании, не пожелавший называть свое имя, сообщил The Sun: когда ему было 19 лет, Кевин Спейси приставал к нему, в том числе демонстрируя обнаженные половые органы.

А BBC News сообщает об еще одном случае преследования Спейси несовершеннолетних. Собеседник телеканала, попросивший называть его Джоном, рассказал телерадиокомпании, что в 1980-х годах, когда ему было 17 лет, актер пригласил его провести выходные в его доме в Нью-Йорке. Джон, по его словам, проснулся от того, что на нем лежал Спейси в нижнем белье.

Кевин Спейси и его пресс-служба пока никак не прокомментировали выдвинутые обвинения.

Напомню, в октябре актер Энтони Рэпп признался, что в возрасте 14 лет подвергся домогательствам со стороны Спейси, после чего звезда «Карточного домика» публично признался, что он гей.