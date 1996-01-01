Кевин Спейси – невиновен: сразу с трех голливудских актеров сняли обвинения в сексуальных домогательствах

Лауреата двух премий «Оскар» Кевина Спейси подозревают в серии сексуальных домогательств. Первые обвинения в его адрес были выдвинуты прошлой осенью. В данном случае речь идет об инциденте 1992 года, когда он якобы напал на мужчину в Западном Голливуде. Однако срок давности по этому предполагаемому преступлению истек, так что обвинений в отношении Спейси предъявлено не будет.

Тем не менее прокуратура продолжает расследование по трем другим пунктам. В полицию Лондона в период с февраля по апрель 2018 года поступили три заявления с обвинениями Спейси в посягательстве сексуального характера. Два из упомянутых инцидентов произошли в Лондоне в 1996-м и 2008 году, еще один – в Глостере в 2013 году.

В отношении Сигала выдвигались обвинения в том, что он якобы приставал к актрисе Реджине Саймонс в 1993 году на съемках фильма «В смертельной опасности», который создавал Сигал. Однако срок давности по этому делу также истек. Но, как и в случае со Спейси, против Сигала продолжается расследование в связи с другими подозрениями.

Также недавно фигурантом дела о сексуальных домогательствах стал актер Энтони Андерсон. Но за неимением улик дело пришлось закрыть.

«Кто угодно может направить в полицию заявление, даже несмотря на то, что обвиняемый человек может быть невиновен», – заявил официальный представитель Андерсона.

В начале октября в Голливуде разразился скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, которого после разоблачительной публикации в газете обвинили в сексуальных домогательствах сразу несколько актрис первой величины. После этого по миру шоу-бизнеса, и даже за его пределами, прокатилась волна разоблачительных признаний о домогательствах.