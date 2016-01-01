Кэрри Фишер перенесла обширный инфаркт на борту самолета

Американская актриса Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в легендарной космической саге «Звездные войны», перенесла обширный инфаркт. Сердечный приступ произошел на борту самолета, который следовал из Лондона в Лос-Анджелес, за 15 минут до посадки, пишут fakty.ua.

Первую помощь Кэрри оказывали пассажиры и члены экипажа. Они утверждают, что Фишер не дышала около десяти минут!

В аэропорту уже ждала бригада скорой помощи. Актрису тут же доставили в больницу. Она находится в критическом состоянии. Брат Кэрри Тодд Фишер заявил журналистам: «Молитесь за нее». В больницу прибыла дочь актрисы Билли Лурд. Она привезла с собой любимую собаку матери – французского бульдога по кличке Гэри.

Фото: telegraf.com.ua