Кембриджcкий университет назвал обладательницу лучших ягодиц

В Кембриджском университете прошел ежегодный конкурс на звание лучших ягодиц Cambridge Best Bums Competition, сообщает Cambridge News. В нем приняли участие десять студентов – как девушки, так и парни. На суд жюри участники должны были предоставить свои снимки, на которых они в обнаженном виде сфотографированы на фоне ландшафта или архитектурных сооружений. Отмечается, что состязание проходит в университете уже в шестой раз.
В этом году обладательницей лучших ягодиц стала студентка юридического факультета по имени Вита.
Девушка сфотографировалась обнаженной, прислонившись к дубу, и набрала 24,32 процента голосов.
«У меня не самая спортивная фигура, достаточно большая задница и бедра, – говорит Вита. – Это свидетельствует о том, насколько далеко мир продвинулся в признании разных стандартов красоты тела».
По словам студентки, она долго не воспринимала свою внешность, а на участие в конкурсе согласилась, чтобы испытать себя.
«Никогда даже не думала, что стану победительницей, – рассказала девушка. – Я, наверное, больше горжусь этим, чем поступлением в Кембридж».
По словам Виты, на участие в конкурсе ее подтолкнул друг – профессиональный фотограф. Съемка проходила около футбольного стадиона, рядом с железнодорожной станцией, и каждый раз, когда у платформы останавливался поезд, фотограф отдавал Вите пальто, чтобы она прикрылась.
На втором месте оказалась студентка экономического факультета по имени Вирджиния, уступив победительнице всего один процент голосов. Девушка сфотографировалась в подобной позе на дереве.
В число фаворитов также попали студенты исторического, инженерного, архитектурного, медицинского факультетов и факультета естественных наук.
Снимки остальных участников можно посмотреть по ссылке: https://t.me/dusiakatasonova/202