Кембриджcкий университет назвал обладательницу лучших ягодиц

Девушка сфотографировалась обнаженной, прислонившись к дубу, и набрала 24,32 процента голосов.

«У меня не самая спортивная фигура, достаточно большая задница и бедра, – говорит Вита. – Это свидетельствует о том, насколько далеко мир продвинулся в признании разных стандартов красоты тела».

По словам студентки, она долго не воспринимала свою внешность, а на участие в конкурсе согласилась, чтобы испытать себя.

«Никогда даже не думала, что стану победительницей, – рассказала девушка. – Я, наверное, больше горжусь этим, чем поступлением в Кембридж».

По словам Виты, на участие в конкурсе ее подтолкнул друг – профессиональный фотограф. Съемка проходила около футбольного стадиона, рядом с железнодорожной станцией, и каждый раз, когда у платформы останавливался поезд, фотограф отдавал Вите пальто, чтобы она прикрылась.

На втором месте оказалась студентка экономического факультета по имени Вирджиния, уступив победительнице всего один процент голосов. Девушка сфотографировалась в подобной позе на дереве.