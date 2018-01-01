ТЕЛЕКРИТИКА

Казахстанский лыжник дал самое короткое интервью

Дуся

Лыжник Алексей Полторанин, который представляет Казахстан, 6 января выиграл масс-старт на 15 километров в рамках многодневной гонки «Тур де Ски» в Италии. После победы спортсмен дал очень короткое интервью англоязычному корреспонденту, но что-то пошло не так.


На первый вопрос Алексей Полторанин ответил на английском языке. Он рассказал, что очень рад второму месту в общем зачете соревнований. На второй вопрос спортсмен ответил уже по-русски: «Бл*дь, вы говорите слишком быстро, я не понимаю».

На следующий день Полторанин прокомментировал свое интервью в Instagram.

«Немного смеха в вашу жизнь, – написал Алексей. – Я не специально, честное слово».

Заглавное фото: youtube.com

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