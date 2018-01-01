Казахстанский лыжник дал самое короткое интервью

На первый вопрос Алексей Полторанин ответил на английском языке. Он рассказал, что очень рад второму месту в общем зачете соревнований. На второй вопрос спортсмен ответил уже по-русски: «Бл*дь, вы говорите слишком быстро, я не понимаю».