Katya Chilly взорвала соцсети своим выступлением на «Голосі країни 7»

Друзья, вчера уже шестой раз прошли слепые прослушивания на шоу «Голос країни 7». И главным открытием выпуска, несомненно, стало выступление певицы Katya Chilly, которой не было на телеэкранах более десяти лет.

«Я пришла на проект «Голос країни», чтобы петь, – рассказывает Katya Chilly. – Мне интересно, узнают ли мой голос тренеры. Моя страсть – в древнем украинском пении».

Певица невероятно мощно исполнила песню «Светлица», заворожив и с первых нот развернув кресла Сергея Бабкина и Потапа. Затем красные кнопки нажали и Джамала с Тиной Кароль. Тренеры пришли в полный восторг, когда увидели, что перед ними – талантливая и легендарная Katya Chilly.

«Я в полном восторге! – сказала Джамала. – Это невероятно. Я с первых нот поняла, что на сцене стоит большой музыкант».

«Ты – революция! – заявил Сергей Бабкин. – Ты – открытие для Украины, как ты нужна нам всем такой, какая ты есть! Спасибо тебе огромное за душу, за твою открытость».

Прежде чем принять решение, кого из тренеров выбрать в качестве своего наставника, артистка попросила дать ей небольшую паузу, во время которой Джамала предложила поджемить вместе. Так, Katya Chilly, Джамала и Сергей Бабкин устроили настоящую музыкальную импровизацию на сцене вокального шоу. Затем Katya Chilly назвала имя Тины Кароль, отметив, что для нее это неожиданный выбор.