Кастинг: Притула ищет артистов у «Вар’яти-шоу»

Если вы мечтали поработать в команде Сергея Притулы, да еще и с юмором у вас все в порядке, то скорее бегите на кастинг у «Вар’яти-шоу».

«Мы ищем людей, которые хорошо работают на сцене в формате миниатюр, stand up, а также авторы, которые понимают в написании как коротких форм шуток, так и монологов, миниатюр, песен», – говорит Притула.

Уверена: среди вас точно найдется кандидат. Кастинги пройдут 4 марта во Львове и 5 марта в Киеве.

Учитывая то, что «Вар’яти» – единственное украиноязычное юмористическое шоу в Украине, будущие участники должны общаться и писать материалы исключительно на украинском.

Все детали вы сможете узнать на сайте шоу.

Заглавное фото: пресс-служба «Вар’яти-шоу»